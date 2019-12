إشاعة جديدة تكشف لنا عن دقة الكاميرات المُقربة في تشكيلة Galaxy S11 Series القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، صادفنا تقريرًا تردد فيه أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان أربع كاميرات في الواجهة الخلفية ستكون واحدة منها عبارة عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار تمتاز بدقة 48 ميغابكسل. الآن، كشف لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe أن تشكيلة Galaxy S11 Series بأكملها، بما في ذلك Galaxy S11e و Galaxy S11 و +Galaxy S11 ستحصل جميعها على كاميرا مقربة تمتاز بدقة لا تقل عن 48 ميغابكسل.

لم يكشف لنا المصدر عن التفاصيل، ولكنه أوضح أن شركة سامسونج ستقود سباق الكاميرات المقربة العالية الدقة. وبغض النظر عن الكاميرا المقربة، فقد تردد أيضًا في الفترة الماضية أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيأتيان مع كاميرات أساسية تمتاز بدقة 108 ميغابكسل، ولكن من غير الواضح ما إذا كان Galaxy S10e سيحصل بدوره أيضًا على كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل أو ما إذا كانت شركة سامسونج ستزود هذا الهاتف بكاميرا أساسية ذات دقة أقل لخفض التكاليف.

يُشاع الآن أن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series ستصل في اليوم 18 من شهر فبراير المقبل، ومن المرجح أن نسمع المزيد عن هذه التشكيلة في الأسابيع المقبلة.

Samsung will lead the high-pixel telephoto lens, and the telephoto cameras of the S11e, S11, and S11 + are not less than 48MP.