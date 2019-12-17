Galaxy A50 يحصل على تحديث جديد يقوم بتحسين جودة الصور وأداء WiFi

فاطمة أيت طالب - دبي - كان Galaxy A50 واحدًا من أفضل الهواتف المتوسطة هذا العام، ورغم أن شركة سامسونج قامت بإطلاق كل من Galaxy A50s و Galaxy A51 كخلفين لهذا الهاتف، إلا أنها لم تنساه. لقد بدأت للتو في إصدار تحديث جديد للهاتف، والذي يوفر تجربة محسنة للكاميرا، وإستقرار WiFi، وميزة Smart Capture.

هذا التحديث متوفر حاليًا للهاتف Galaxy A50 في الهند ويبلغ حجمه 640 ميغابايت ويحمل البنية رقم A505FDDU3ASL5. هذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر، ويقوم بتحسين ثبات الكاميرا وجودة الصور بالإضافة إلى ميزة Smart Capture التي تتيح للمستخدمين إلتقاط لقطات طويلة للشاشة والتعليق عليها ومشاركتها مباشرة من تطبيق Gallery. وعلاوة على ذلك، فقد قامت سامسونج أيضًا في هذا التحديث بتحسين أداء WiFi.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.