مواصفات و مميزات Galaxy A51 مع العيوب و تعليقنا على السعر

Samsung Galaxy A51 هاتف جديد ضمن سلسلة A في هواتفها. ليكون هو تحسين هاتف العام الماضي من سامسونج. هاتف A50 العام الماضي كان من الهواتف المميزة في فئته السعرية و بمواصفات مميزة. هذا العام سيحاول A51 السيطرة على هذه الفئة. و سيحاول ان يحتل مكانة كأحد افضل الهواتف في فئته. فهل سينجح الهاتف في هذا ام ان الهاتف لا يحمل اي مواصفات مثيرة للإهتمام؟. هذا ما سنناقشه في هذا المقال

مواصفات Galaxy A51

المعالج Exynos 9611 دقة تصنيع 11 نانو متر ثماني النواة (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/2.0 كاميرا Macro بدقة 5MP و فتحة f/2.2 Advertisements كاميرا بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide حساس عمق Depth Sensor بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 32MP و فتحة f/2.2 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt

مميزات Galaxy A51

الشاشة و التصميم

لاتزال الشاشة الـSuper Amoled احد اسباب قوة هذا الهاتف. الشاشة التي تساعد على عرض المحتوى بجودة عالية و بوضوح جيد جداً. مع الإهتمام بالألوان و زوايا الرؤية. شاشات Super AMOLED دائماً مثالية لعرض المحتوى. و الألعاب المختلفة ايضاً. شاشات Super AMOLED بعد ان كانت مقتصرة على الفئات العالية فقط فهذا امر جيد ان تصدر في فئات منخفضة و اقتصادية. مع تصميم الشاشة الخاص بـGalaxy Note 10 و الكاميرا في المنتصف من اعلى الشاشة. لتستطيع عرض اي محتوى على الشاشة بدون اي يكون هناك ما يعيق ما تعرضه

الكاميرات

في خلف الهاتف توجد 4 كاميرات على شكل حرف L في إطار خاص بهم. تركيبة الكاميرات الخاصة بالهاتف رأيناها في في عدة هواتف لكن ليس بنفس المواصفات بالتقريب. في هذا الهاتف العدسة الأساسية بدقة 48MP و بفتحة f/2.0 ستساعدك على التقاط صور عالية الجودة في الإضائة القوية و الطبيعية. في الإضائة المنخفضة لن تكون افضل شئ للأسف. مع كاميرا Ultra Wide لصور الـLandscapes و كاميرا Macro خاصة بتصوير الأجزاء المصغرة. و كاميرا خاصة بالعزل. الهاتف سيساعد على التقاط العديد من الصور الجيدة. لكن تبقى التجربة للحكم النهائي على الكاميرا

مميزات اخرى

البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt

وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 على الشاشة

لازال الهاتف محتفظاً بمدخل السماعات 3.5mm

الهاتف محتفظ بمدخل الذاكرة الخارجية

عيوب Galaxy A51

كان من الأفضل استعمال بطارية بحجم اكبر للمنافسة

العدسة الأساسية من مواصفاتها ليست ممتازة للتصوير الليلي

كان من الأفضل استعمال طبقة حماية Gorilla Glass 5 افضل

جسم الجهاز من البلاستيك لن يكون افضل احساس على الإطلاق

سعر Galaxy A51

سعر الهاتف بشكل عالمي هو 350$ اي بتحويل العملة 5650 جنيه مصري تقريباً. مما يضعه في منافسة مباشرة ضد هاتفي Realme X2 و Xiaomi Mi 9 lite و التي هي هواتف اقوى منه. ففرصة المنافسة لهاتف مثل A51 ستعتمد على عاملين. اولهما هو اسم الـBrand الذي هو Samsung. فهي كإسم اقوى بكثير من شاومي و ريلمي. وفي نفس الوقت مطلوب منه ان يحقق Value for money بشكل كامل. اي انك ستحصل على قيمة مناسبة بشكل شبه كامل لما تدفعه في الهاتف. من ناحية الهاتف نفسه و من ناحية خدمات ما بعد البيع. فإن تفوق في هذه الفئة فإن A51 سيتمكن من المنافسة بشكل كبير