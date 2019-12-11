مع يوبانكر Ubanker للتداول أهرب من النصب .. ضحايا الفوركس يمتنعون

يوبانكر Ubanker : بمجرد دخولك لهذا المقال فهذا يبين أنك أحد ضحايا الفوركس , وإن كنت تسعى فعليا للتعلم من أخطائك فأنت بالمكان الصحيح , ضحايا الفورس ينقسموا لعدة أقسام ويهتم موقع يوبانكر ubanker بإلقاء الضوء على الأشخاص الذين تداولوا مع شركات وهمية تحديدا , فهذا المقال يرشدك لكيفية إختيار شركة الوساطة المناسبة .

لمن إنتابه نوبه الفشل ليطلق على هذا السوق بأنه سوق نصب وخداع أحب أن أقول لك أن سبب قولك لهذه المقولة هو وقوعك ضحية لشركة وهمية ونصابة , فهذا السوق يعتبر من أكبر أسواق العالم على الإطلاق حيث حجم التداول فيه يزيد عن 4 تريليون دولار يوميا , كما أن اللاعبين الأساسيين فى هذا السوق هم البنوك المركزية أو التجارية والمؤسسات بالإضافة إلى الأفراد مما يزيد من قوته ومصداقيته .

وفى الواقع لقد حقق العديد من المستثمرين الأرباح الطائلة من هذا السوق , ولكن هناك العديد من المقوما تالتى ينبغى أن تتوافر فى المتداول الناجح , ولكن فى البداية يجب أن يختار شركة قوية وموثوقة فكيف يتم ذلك ؟

أنواع شركات الوساطة :

هناك ثلاثة أنواع من شركات الوساطة وهى :

اولا : الماركت ميكر أو ما يطلق عليها صناع السوق : وهذه الشركات تتحصل على عمولة من صفقات العميل بالإضافة إلى أنها تستفيد من خسارته , وليس بالضرورة أن تخسر الشركة إن ربحت أنت .

ثانيا : شركات ECN : وهذه الشركات تربح فقط من عمولة فتح العميل للصفقات .

ثالثا : شركات STP : هى دمج بين النوعين السابقين .

كيف أعرف شركات التداول النصابة

حقيقة نصب شركة ubanker : إن اللهجة المتعارفة لدى شركات التداول النصابة و أكثرها إستخداماً عند محتالين الفوركس, هي وعود بضمان تحقيق أرباح كبيرة بشكل غير عادي, و إن المخاطر المالية قليلة أو حتى معدومة. في البداية و لنكون صريحين و منطقيين: لا يوجد شيء إسمه ضمان 100٪. إذا كان هناك فعلاً طريقة كهذه، فسيكون من المستحيل أن يشاركها المتداولين مع لاعبين آخرين في السوق. قد تبدو بعض هذه العروض جذابة للغاية، خاصة للمتداولين المبتدئين. ولكن كما يقول المثل، الجبن المجاني موجود في فخ الفيران فقط. خلاصة القول هي أنه: إذا كان هناك شيء يبدو أكثر من ممتاز بحيث لا يكون صحيحًا أو منطقياً، فمن المحتمل أن تكون هذه عملية إحتيال و حذاري من ذلك, إنهم جيدون في ذلك!

هل سمعت عن نصب يوبانكر ؟ أهرب من النصب والتداول مع شركات الفوركس الغير مرخصة وتعامل بأمان مع يوبانكر ubanker

كيف نقوم بتجنب شركات التداول النصابة ولا نكن ضحية فوركس النصب ؟

أهرب من النصب ... حقيقة نصب شركة ubanker ... هل هل سمعت عن نصب ubanker ليس من الصعب تحديد شركات الفوركس النصابة.

مع يوبانكر إليك ثلاث قواعد بسيطة التي يجب إتباعها لتجنب المحتالين في شركات التداول النصابة :

حافظ على سلامتك و لا تسعى وراء الوعود الفارغة, فليس كل ما يلمع ذهباًّ !

كن حذرًا بشكل خاص من البرامج التي تدّعي أنها عثرت على "الصيغة السرية للنجاح "

لا تقم بتثبيت أي برامج حتى تكون متأكدًا تماماً من أنها لن تلحق الضرر بجهازك الكمبيوتر أو قرصنته .

دعنا لا ننسى ذكر سمة أخرى لشركات النصب, و هي التكرار المتواصل في الإتصالات بطريقة زائدة عن حدها, و وعدهم لك في "البونص" أو الرصيد المجاني الذي يعدوك به اذا قمت بأيداع الأموال و ما يشابه ذلك من وعود مغرية.هذه الشركات أبداً لا تعمل تحت رقابة أي سلطات تنظيمية و ليس لديهم تسجيل من أيً من هيئات الترخيص التنظيمية المعروفة. تذكر - شركات التداول الموثوقة و الحقيقية دائماً يقدمون دليلًا على شرعيتهم و ينشرون جميع تراخيصهم على موقع تداول الشركة.

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معايير إختيار شركات الفوركس

عزيزى المتداول هل تظن أن شركة التداول التى تتعامل معها قوية وتراخيصها ممتازة ولا تحتاج تغييرها يوما ؟؟ إن كنت تظن ذلك فعلا، فهل إتبعت المعايير السليمة عند إختيارك للشركة التى تتعامل معها ؟؟

دعنا نتفق أولا أن هذه الشركة هى كيان تأتمنه على أموالك الحالية، بالإضافة إلى أرباحك والتى نتمنى جميعا أن تبلغ مبالغ طائلة، وبالتالى فتعتبر هذه النقطة أهم أمر فى تداولك للفوركس وقد تأخذ المرتبة الأولى قبل تعلمك لكيفية التداول فى الأساس , لأنك قد تتعلم وترهق نفسك لسنوات حتى تربح من السوق , وبعد أن تحقق الأرباح الطائلة التى متى تمنيتها تكتشف أنك ضحية لنصب بروكر ليس له أية تراخيص أو أى مصداقية , وتجد أن أموالك ذهبت أدراج الرياح , لذلك يجب أن تهتم جيدا بمعايير إختيار الشركات والتي نسردها لكم في هذا المقال برعاية ubanker يوبانكر .

ترخيص قوى يطمئن القلوب

فى البداية أنصحك بالبحث عن شركة حاصلة على ترخيص قوى ليطمئن قلبك فى البداية , على سبيل المثال لا الحصر ترخيص هيئة التفويض المالى البريطانى والذى يرمز له بالرمز FCA , أو التنظيم المالي الأمريكي والمعروف بالرمز NFA فهذين أهم ترخيصين على الإطلاق فهى ذات صلاحيات واسعة ومعايير الجودة التى تتطلبها كبيرة جدا الأمر الذى يزيد من مصداقية الشركة .

ابتعد عن شركات التداول النصابة مع يوبانكر شركة مُرخصة : لدى شركة يوبانكر رخص دولية مُعتمدة تؤهلها لتقديم خدمات الفوركس للأشخاص والمؤسسات حول العالم، لهذا السبب فقد سمح المسؤولين في دولة الإمارات للشركة بالتوسع والإنتشار لتقديم خدمات التداول لكل المواطنين في الدولة. وقد حذرت الدولة أنه في حالة إثبات أي شبهة تخص نصب Ubanker فإن عمل الشركة سوف يتوقف على الفور ولكن بالطبع هذا لن يحدث لأن شركة يوبانكر تتمتع حقاً بسمعة طيبة، حيث تستطيع أن تتأكد من هذا عند قراءة شرح ubanker من خلال أشخاص قاموا بتجربة الاستثمار مع هذه الشركة من قبل، كما أن ويكيبيديا Ubanker مليئة بمعلومات دقيقة عن الشركة وعن إنتشارها خلال السنوات الماضية.

خدمة عملاء قوية ومتفانية

من أهم معايير إختيار شركة التداول أن تكون خدمة العملاء بها قوية ومتفانية فى العمل , لا أن تختار شركة ذات خدمة عملاء ضعيفة ففى الحالة الأخيرة سوف لن تحل أى مشكلة لك قد تواجهك بالإضافة إلى المتاعب التى ستجدها بشكل يومى فى تعاملاتك .

كما يجب أن تتمتع خدمة العملاء بمميزات الدردشة الحية , بالإضافة إلى الإتصال الهاتفى وذلك لكى تساعدك فى أى مشكلة تواجهك بأسرع وتيرة ممكنة وهذا ما سوف تجده في شركة يوبانكر للتداول .

تطبيق بانكر تداول بشكل عصرى ومتطور

يجب أن تختار شركة وساطة لها برنامج تداول قوى ومتطور ويعمل على جميع الأجهزة , فنحن فى عصر متطور ولا نحب أن نحتبس أمام الشارت لا نتحرك , بل نحب الحركة وعدم التواجد فى مكان واحد , لذلك فيجب عليك إختيار الشركة ذات برامج التداول التى تحاكى العصر لكى تساعدك فى التنقل كما تشاء دون التأثير على وتيرة تداولاتك .

يوفر تطبيق uBanker فرص التداول وتحقيق المكاسب الطائلة للجميع - سواء من المبتدئين أم من ذوي الخبرة - إذ يمكنك تحقيق النجاح عند توفر الأدوات المناسبة! لقد خصصنا في uBanker مواردنا لمساعدة “الأشخاص العاديين” في فرض سيطرتهم على أموالهم الخاصة والوقوف على قدم المساواة مع المتداولين البارزين. فليس من اللازم وجود خبرة كبيرة لدى الشخص لكي يستخدم uBanker Forex broker للتداول.

هناك أدوات كثيرة تساعدك على اختيار المجال والوقت المناسبين للاستثمار وتحقيق الربح. فبمجرد اختيارك للتداول على uBanker يتم تشكيل فريق كامل من الخبراء والمحللين ذوي الخبرة لمساعدتك على تحقيق أهدافك المرسومة. وبذلك تتحقق المساواة بين المبتدئين والمخضرمين.

طرق الدفع السهلة والمتعددة

أما بخصوص طرق الدفع فهى واحده من أهم الخدمات التى تساعد العملاء فى تعاملاته مع الشركة , فيجب أن تراعى هذا الأمر وتجعله من الأساسيات , يجب أن تكون وسائل الدفع منها البنوك الإلكترونية والحوالات البنكية وغيرها من الطرق التى تعطى للعميل مزيد من البدائل حتى لا يتوقف عند نقطة معينة تحول بينه وبين الإستمرار فى التداول .

كل هذه المعايير تعتبر من أهم ما يكون للبدء فى تداولات صحيحة ويجب أخذها جميعا بالإعتبار دون إهمال أى نقطة فيها حتى تتمكن من البدء فى تداولاتك مع بروكر إحترافى يساعدك على جنى الأرباح .

شركة Ubanker للتداول من افضل شركات التداول

">يوبانكر ubanker هي واحدة من أفضل شركات الفوركس العالمية والتي تقدم خدماتها للملايين حول العالم، حيث تحرص هذه الشركة على خدمة جميع الأفراد، كل فرد على حده بالطريقة التي يحبها وباللغة التي يفهمها ولذلك فقد وفرت الشركة موقع خاص بها بالعديد من اللغات والتي منها العربية بالطبع لخدمة المستثمر العربي. من يعرف شركة بانكر ubanker ومن قرأ تقييم شركة Ubanker سوف يدرك على الفور أنها المكان المناسب لبداية هذا النوع من الاستثمارات.

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