صورة مسربة جديدة تؤكد لنا قدوم Galaxy A71 بتصميم يشبه تصميم الـ Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الأسابيع الأخيرة على العديد من التسريبات ذات الصلة بالهاتف Galaxy A71 القادم من شركة سامسونج، بما في ذلك صور حاسوبية تجسد لنا كيف سيبدو تصميم هذا الهاتف من مختلف الزوايا. والآن، وفقا للتغريدة الأحدث من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، فهي تؤكد لنا أن التسريبات السابقة كانت دقيقة بالفعل.

الصورة الرسمية الجديدة التي نشرها evleaks على شبكة تويتر تؤكد لنا من جديد أن الهاتف Galaxy A71 سيتبنى شاشة Infinity-O AMOLED التي رأيناها من قبل في الهاتف Galaxy Note 10. وعلاوة على ذلك، فهي تؤكد لنا كذلك أن هذه الشاشة ستمتاز بإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة بإستثناء الذقن الذي سيكون سميكًا بعض الشيء بالمقارنة مع الجوانب الأخرى.

Advertisements

التاريخ المدرج على شاشة القفل في الهاتف هو 20 فبراير، وهو التاريخ الذي يتماشى مع موعد إنعقاد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 في مدينة برشلونة الإسبانية، وهذا ما يلمح إلى أننا قد نرى شركة سامسونج تكشف عن هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S11 Series.