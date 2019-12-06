الهاتفين OnePlus 6/6T يبدأن من جديد بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإصدار تحديث Android 10 للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T في شهر نوفمبر الماضي، ولكن تم إيقافه بسبب معاناته من مجموعة من الأخطاء. ومع ذلك، يبدو أن شركة OnePlus نجحت في إصلاح جميع هذه الأخطاء وبدأت الآن بإستئناف هذا التحديث من جديد.

تحديث Android 10 الجديد للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T يحمل البنية رقم OxygenOS 10.0.1 ويقوم بإصلاح المشاكل المتعلقة بمستشعر بصمات الأصابع وإعادات التشغيل التلقائية. وعلاوة على ذلك، فهو يشمل أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر. وكما جرت العادة دائمًا، فسوف يتم إطلاق هذا التحديث في البداية لعدد محدود من المستخدمين قبل أن يتم إصداره لبقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ونتيجة لذلك، قد يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.