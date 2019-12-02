حل اخطاء Google Play Store المختلفة الشائعة على اجهزة Android

Google Play Store متجر التطبيقات الخاص بـAndroid يحمل عدة مشاكل خاصة به. كأن لا يساعد او لا يستطيع تحميل اي تطبيقات و تظهر اكواد اخطاء مختلفة عند حدوث اي مشكلة خاصة بالتحميل. لذلك في هذا المقال سنعرض لك كيفية اصلاح اكواد الأخطاء المختلفة التي تظهر من التطبيق بكل بساطة. لذلك اكمل قرائة هذا الموضوع لتعرف كيفية اصلاح الأخطاء المختلفة

اصلاح خطأ Error 944 على Google Play Store

هذا الخطأ هو ابسط الأخطاء التي يمكن اصلاحها. لأنه مرتبط بشركة Google نفسها ولا علاقة له بالهاتف الخاص بك. هذا الخطأ يعني ان السيرفرات الخاصة بـGoogle هي السبب لذلك. فالحل الامثل لذلك هو الإنتظار حتى يتم حل المشكلة من Google نفسها لا حل آخر غير ذلك. و ستقوم Google بحل هذه المشكلة في اي حال

اصلاح اخطاء 941 / 927 / 504 / 495 / 413 / 406 / 110 / rh01 / rpc:aec:0

اذا واجهت مشكلة في التحميل من على المتجر. بالتأكيد مر عليك احد الأخطاء المذكورة. بالرغم من اختلاف اسباب ظهور هذا الخطأ لكن كل هذه الاخطاء يمكن حلها كلها بخطوات ثابتة. ستحتاج فقط لأن تقوم بحذف بيانات المتجر. و Google play Services. و هذا سيساعدك على حل هذه المشكلة. اذا لم يتم حل المشكلة بعد ذلك ستحتاج الى ازالة و اضافة حساب Google الخاص بك من جديد.

خطوات حذف بيانات متجر Google Play Store

افتح اعدادات الهاتف

اختر Apps & Notifications

اختر See all apps

ابحث عن Google Play store و Google Play service

اختر Storage & cache

اختر Clear storage و Clear Cache

اصلاح خطأ DF-BPA-09 على Google Play Store

هذا الخطأ ايضاً مقترن بـGoogle بعض الشئ. و لكن سنجرب حله ايضاً. هذا الخطأ يظهر عندما تقوم بشراء تطبيق من على المتجر. لكن تكرار محاولة الشراء لن يقوم بجل هذا الخطأ. فمهما حاولت من شراء تطبيق سيظهر نفس الخطأ لك. الحل الأول هو ان تقوم بمسح بيانات المتجر و من ثم تحاول مجدداً . الحل الثاني هو انتظار ان تقوم Google بحل هذه المشكلة. بينما تنتظر حل هذه المشكلة من Google يمكنك فتح موقع المتجر على متصفح الكمبيوتر. و شراء التطبيق منه

خطوات حذف بيانات متجر Google Play Store

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افتح اعدادات الهاتف

اختر Apps & Notifications

اختر See all apps

ابحث عن Google Play store و Google Play service

اختر Storage & cache

اختر Clear storage و Clear Cache

اصلاح خطأ DF-DLA-15

هذا الخطأ شائع ايضاً لكن مقترن فقط بتثبيت التحديثات الخاصة بالتطبيقات المثبتة على الهاتف. او عند تثبيت تطبيق جديد على الهاتف. الحل الأمثل و الأسرع لهذه المشكلة هو مسح حذف بيانات المتجر. و حذف الـCache الخاص بالمتجر. اذا لم يتم حل هذه المشكلة ستحتاج الى ازالة حساب Google من الهاتف و اضافته من جديد

خطوات حذف بيانات متجر Google Play Store

افتح اعدادات الهاتف

اختر Apps & Notifications

اختر See all apps

ابحث عن Google Play store و Google Play service

اختر Storage & cache

اختر Clear storage و Clear Cache

خطأ 103

خطأ 103 يحدث عندما نكون هناك مشكلة توافق بين التطبيق الذي تريد تثبيته و الهاتف الخاص بك. في الواقع فإن Google لن تسمح لك بتثبيت تطبيق غير متوافق مع جهازك الخاص. لذلك فغالباً سبب هذه المشكلة هو خطأ في سيرفرات Google تسبب لك هذا الخطأ. فما عليك غير انتظار حل هذه المشكلة من Google و سيتم حلها بشكل سريع

حل اخطاء 919 / 101 / 923 / 921

هذه الأخطاء هي اسهل الأخطاء في حلها. لأن هذه الاخطاء تظهر لسبب واحد بسيط. و هو امتلاء المساحة الخاصة بك. فبدون مساحة فارغة لن تتمكن من تثبيت اي تطبيقات على هاتفك. لذلك قم بتفريغ مساحة التخزين الخاصة بك. بحيث تتخلص من هذه المشكلة و هذه الأخطاء. مع العلم انك ستحتاح لمساحة كبيرة لتستطيع تحميل التطبيقات من المتجر. فليس معنى ان حجم التطبيق هو 2MB فإن الـ250MB الفارغة عندك ستكفي للتحميل.