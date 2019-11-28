Asus ZenFone 5z هو أحدث هاتف ذكي يحصل على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Asus بإصدار تحديث Android 10 للهاتف Asus ZenFone 6 في وقت سابق من هذا الشهر، والآن قررت الشركة التايوانية إطلاق نفس التحديث للهاتف Asus ZenFone 5z الذي وصل إلى السوق في العام 2018 بمثابة الهاتف الرائد للشركة آنذاك.

تحديث Android 10 الرسمي والنهائي للهاتف Asus ZenFone 5z يحمل البنية رقم 100.04.44.98، ويجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد، كما أنه يقوم بإزالة بعض التطبيقات، ويجلب معه دعم Twin App لألعاب إضافية مثل Arena of Valor و PUBG و Vainglory و Injustice 2.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.