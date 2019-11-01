متجر البوابة للصفقات الرقمية يوفر آلاف الدولارات على المستفيدين

أكثر من 511 مستفيد من عروض متجر “الصفقات الرقمية”

إقبال كبير من قبل المختصين وطلاب الجامعات في المنطقة وخاصة في السعودية والإمارات

دورات وبرامج وشهادات وأدوات توفر آلاف الدولارات على المستفيدين



يشهد متجر البوابة العربية للأخبار التقنية للصفقات الرقمية إقبالًا مميزًا من قبل المختصين وطلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد المستفيدين من العروض منذ تاريخ إطلاق المتجر وحتى اليوم حوالي 511 مستخدم.

وقال أحمد عبدالقادر، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية: “يأتي هذا الإقبال الكبير نظرًا للقيمة الكبيرة والتخفيضات الكبيرة على منتجات رقمية ودورات تعليمية ذات قيمة عالية جدًا، ولعل المهتم والباحث سيجد حلًا سحريًا في مثل هذه العروض التي توفر معظمها نسبة تخفيض تصل إلى أكثر من ٩٠ في المائة من السعر الأصلي”.

وتصدرت خلال الفترة الماضية العروض التالية أكثر الصفقات مبيعًا:

The Complete 2019 CompTIA Certification Training Bundle

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وكانت البوابة البوابة العربية للأخبار التقنية، المصدر الأول للأخبار التقنية باللغة العربية لوسائل الإعلام والمستخدم الأخير، كانت قد أعلنت رسميًا في يوليو الماضي عن إطلاقها أول متجر للصفقات والمنتجات والخدمات الرقمية من نوعه في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة كثمرة للشراكة والتعاون مع شركة ستاك كوميرس، وهي أكبر شركة عالمية متخصصة في إدارة المتاجر الإلكترونية للناشرين المختصين.

وبموجب هذه الشراكة، تقوم شركة ستاك كوميرس العالمية بإدارة كافة عمليات متجر صفقات البوابة الرقمية، بما في ذلك اختيار المنتجات الرقمية المناسبة لشريحة زوار البوابة، وعمليات الدفع الإلكتروني، والتسويق وغيرها من المهام الأخرى.

ونظرًا لنظام العمل الخاص بشركة ستاك كوميرس وطبيعته العالمية، إضافة إلى نوعية الدروس والدورات والبرمجيات والحزم والمنتجات والخدمات الرقمية الأخرى، فإن كافة محتوى المتجر الرقمي هو باللغة الإنجليزية.

ولمزيد من السهولة والدمج مع الموقع الحالي للبوابة العربية للأخبار التقنية، تقدم البوابة يوميًا محتوى يشرح مزايا وتفاصيل الصفقات اليومية التي تتوفر على المتجر، تحت قسم (صفقة اليوم).

تجدر الإشارة إلى أن محتوى المتجر يتم تحديثه يوميًا ويحتوي على صفقات مغرية جدًا لمن يبحث عن الفائدة والتعلم وصناعة مستقبل رقمي، بما في ذلك تعلم مختلف لغات البرمجة، والتصميم، والخدمات والبرمجيات والأدوات الرقمية، والحصول على دورات في مجالات شتى يمكنكم مطالعتها في المتجر.

لزيارة المتجر: https://deals.aitnews.com