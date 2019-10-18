المحللين يتوقعون أن تتخطى شحنات Google Pixel 4 شحنات Google Pixel 3

فاطمة أيت طالب - دبي - تتوقع مصادر من سلسلة التوريد في تايوان أن يتم شحن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL بأعداد أكبر من هواتف Google Pixel 3. كانت شحنات الجيلان الأولان Google Pixel و Google Pixel 2 في حدود 2 إلى 3 مليون وحدة. كان للهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL حضورًا أكثر أهمية مع 12 مليون وحدة.

من المتوقع أن يتم شحن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL ما بين 12 و 14 مليون وحدة على مستوى العالم. ستعتمد شركة جوجل على شركات الإتصالات للمساعدة في بيع الهاتف. ولكن شركة جوجل لا تمتاز بعلاقة قوية مع تجار التجزئة، مما سيضر بالمبيعات، وفقا لما يقوله المطلعون على المسألة.

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الطلب القوي نسبيًا المتوقع على هواتف Google Pixel 4 دفع المحللين إلى الإعتقاد بأن مبيعات FIH Mobile ستشهد إرتفاعًا على مستوى المبيعات في الربع الرابع من هذا العام. وفي حالة إذا لم تسمع عن FIH Mobile من قبل، فهي عبارة عن شركة تابعة لشركة Foxconn ويتواجد مقرها في هونغ كونغ.

في السابق، أشرفت شركة FIH Mobile على تصنيع جميع هواتف جوجل الذكية ومكبرات الصوت الذكية في مصنعها المتواجد في مدينة شنتشن الصينية. ومع ذلك، فقد نقلت خطوط الإنتاج إلى فيتنام بشكل جزئي كوسيلة لتفادي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لن تحصل شركة FIH Mobile على جميع الطلبات، فشركة Compal Electronics ستقوم أيضًا بتصنيع هواتف Google Pixel 4.