تكنولوجيا: لعبة Mario Kart Tour تصل إلى 90 مليون في عدد مرات التحميل في أسبوعها الأول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت لعبة Mario Kart Tour التي أطلقت مؤخراً للأجهزة المحمولة أن تصل بعدد مرات التحميل إلى 90 مليون مرة، وذلك منذ إطلاق اللعبة على متجر التطبيقات رسمياً منذ أسبوع تقريباً.

رصد تقرير نشر يوم الأربعاء الماضي النجاح الذي حققته لعبة Mario Kart Tour في أسبوعها الأول في متجر التطبيقات، حيث إستطاعت لعبة السباق التي قدمت من Nintendo أن تكون اللعبة الأكثر جذباً للمستخدمين بين ألعاب الشركة.

أشار تقرير Sensor Tower إلى أن عد مرات التحميل التي إرتفعت إلى 90 ميلون مرة تنقسم بين منصة iOS وأيضاً الأندوريد، حيث وصل عدد مرات التحميل على منصة الأندوريد إلى 53.5 مليون مرة، بينما وصل عدد مرات التحميل على منصة iOS إلى 36.5 مليون مرة في التحميل.

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ولقد قدمت شركة Nintendo ألعاب أخرى للأجهزة المحمولة منها لعبة “Animal Crossing: Pocket Camp” التي إستطاعت أن تصل بعدد مرات التحميل إلى مليون مرة في أسبوعها الأول، بينما حققت لعبة “Super Mario Run” عدد مرات تحميل يصل إلى 13 مليون مرة، كما أشارت Nintendo إلى أن لعبة “Super Mario Run” وصلت إلى عدد مرات تحميل 40 مليون مرة خلال 4 أيام على منصة iOS.

يذكر أن لعبة “Mario Kart Tour” تعد واحدة من أفضل ألعاب Nintendo في تحقيق إيرادات ملحوظة في أسبوعها الأول، حيث وصل إيرادات اللعبة إلى 12.7 مليون دولار خلال أسبوع، كما تأتي لعبة “Mario Kart Tour” بعد كلاً من لعبة Fire Emblem Heroes” التي حققت 28.2 مليون دولار، و”Super Mario Run” التي حققت 16.1مليون دولار.

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