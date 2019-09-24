صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة KeepSolid VPN مع خصم 85%

اشترك مدى الحياة في خدمة VPN غير المحدودة من KeepSolid ـــ KeepSolid VPN Unlimited Infinity: Lifetime Plan.

توفر لك إمكانية حماية ما يصل إلى 10 أجهزة، أي حماية أجهزة جميع أفراد الأسرة.

إمكانية حذف وإضافة أعضاء جدد بسهولة، وعرض عدد الأجهزة التي يستخدمونها.

تدعم مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN وIKEv2 IPSec، وKeepSolid WISE، والتي توفر لك حرية واسعة عبر الإنترنت.

اتصال عالي السرعة غير محدود.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أو إس، وويندوز، وماك أو إس.

دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

السعر الأصلي قبل الخصم: 525 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 74.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 85%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر استخدام (الشبكات الخاصة الافتراضية) VPN من أهم نصائح خبراء الأمن لحماية بياناتك عبر الإنترنت، وتصفح الويب دون قيود، حيث تعمل على تشفير نشاطك عبر الإنترنت، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة؛ لإخفاء مكان تواجدك.

تقدم شركة KeepSolid التي يقع مقرها في نيويورك خدمة VPN Unlimited بأسعار معقولة، كما أظهرت اختبارات العديد من المواقع التقنية أنها لا تقدم خدمة عالية الجودة فحسب، ولكنها تتيح لك أيضًا الاستمتاع بالعديد من المزايا الإضافية التي لن تجدها في العديد من مزودي VPN.

يمكنك تأمين بياناتك وحماية خصوصيتك على الإنترنت عن طريق الاستفادة من الاشتراك مدى الحياة في خدمة VPN Unlimited مع خصم يصل إلى 85%.

تبلغ تكلفة الاشتراك في خدمة KeepSolid VPN Unlimited مدى الحياة 525 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة للحصول عليها مقابل 74.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 85 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

توفر لك هذه الصفقة إمكانية حماية ما يصل إلى 10 أجهزة، لحماية أجهزة جميع أفراد أسرتك، كما تعمل خدمة VPN Unlimited على مختلف المنصات، مما يضمن تجربة مستخدم رائعة على كل جهاز، وتتميز بالتصميم الرائع، وواجهة المستخدم البسيطة، حيث تُصنف الميزات بدقة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

Advertisements

تتميز VPN Unlimited بشبكة رائعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها أكثر من 1000 خادم في أكثر من 70 موقعًا في جميع أنحاء العالم. بصرف النظر عن المواقع المعتادة، مثل: هونغ كونغ، وسنغافورة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، يعمل المزود أيضًا على خوادم في الدول الأوروبية الأصغر حجمًا، وكذلك إفريقيا. يضمن هذا التوزيع أنه يمكنك الوصول إلى أي محتوى ترغب فيه أينما كنت.

توفر VPN Unlimited عددًا من ميزات الأمان، والتي تشمل حماية من البرامج الضارة، ودعم مانع الإعلانات، وجدار الحماية، بالإضافة إلى منع التتبع. هذا ليس شيئًا يمكنك العثور عليه في معظم مزودي خدمات VPN.

تستخدم VPN Unlimited بروتوكول OpenVPN على نظامي أندرويد، وويندوز مع تشفير AES 128-bit، وAES 256-bit. وبروتوكول IPSec IKEv2 على نظامي التشغيل آي أو إس، وماك أو إس مع تشفير AES 128-bit، وبرتوكول KeepSolid WISE الذي يعمل على كافة المنصات، ولمزيد من الأمان يوفر المزود طبقة تشفير إضافية ويعطل التتبع ويقدم لك مجموعة من ميزات الأمان المفيدة، وهو دعم أوسع مما ستراه مع العديد من المنافسين.

الحصول على الصفقة: من هنا.