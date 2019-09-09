كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مشروع “hymer”…مستقبل عربات التخييم متابعة-سنيار:كشفت الشركة الألمانية لصناعة البيوت متنقلة والكرفانات “hymer” عن مفهومها الخاص visionventure. ويستند المفهوم على sprinter mercedes-benz ويحتوي على ميزات شقة فاخرة صغيرة. تمتد العربة على طابقين مع تصميم داخلي من الخيزران الرمادي والجلد. في الطابق العلوي، تم دمج سرير لشخصين في نافذة منبثقة تعمل بالهواء المضغوط تفتح لتشكل شرفة صغيرة. Advertisements أدناه، يوجد في منطقة المعيشة الرئيسية مطبخ وحمام متحول يضم جدارا متدفقا ومغسلة دوارة لتكوين دش مطري منفصل. تقع منطقة المعيشة في الجزء الخلفي من العربة حيث تشكل أريكتان في اللون الأبيض وطاولة قابلة للطي منطقة لتناول الطعام. تفتح النوافذ الجانبية البانورامية والكبيرة على الهواء الطلق بينما يتم طي الباب الخلفي أيضا لإنشاء سطح خلفي – مكتمل بشواية كهربائية قابلة للانزلاق. لتحقيق أقصى استفادة من المساحة، قام hymer بتحسين نسب هيكل sprinter لإعادة تصميم أعمدة السيارة وغطاء المحرك والزجاج الأمامي للسيارة. لا تزال المواصفات الفنية الكاملة لمشروع Visionventure غير معروفة في الوقت الحالي ولم تعلن hymer عن خططها لإنتاج المفهوم.

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