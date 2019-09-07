مؤتمر آبل 2019 : التوقعات المرئية لكل ما سيتم الإعلان عنه

مؤتمر آبل 2019 أصبح على الأبواب، عملياً يفصلنا عن المؤتمر أقل من إسبوع – حوالي 3 أو 4 أيام على حسب منطقتك الزمنية- وكعادة جميع المؤتمرات الكبيرة من الشركات العملاقة عندما نتقرب من المؤتمر تبدأ الإشاعات بالظهور والإنتشار.

ربما تختلف الحالة قليلاً مع آبل فلا يوجد الكثير من المعلومات المؤكدة عن ما سيتم الإعلان عنه ولكن يمكننا أن نتوقع أهم الأمور التي سيتم الكشف عنها والحديث عنها بشكل مكثف وكافي وإليكم في هذا المقال توقعاتنا لكل ما سيتم الإعلان عنه في مؤتمر آبل 2019.

معلومات عامة عن مؤتمر آبل 2019 :

قبل أن نبدأ بالحديث عن الإعلانات والتفاصيل الجديدة دعونا نتحدث عن المؤتمر بشكل عام، يعتبر هذا المؤتمر هو الؤتمر رقم 10 تقريباً منذ أن أصبحت آبل تقدم مؤتمراً خاصاً بها لإعلانات الهواتف الجديدة، في الواقع فإن آبل في العادة تقوم بعقد أكثر من مؤتمر على مدار العام الواحد، أشهر هذه المؤتمرات هو WWDC الذي يتم عقده في العادة في شهر يونيو وهو يضم تفاصيل وخوض أكثر في تفاصيل البرمجيات والنظام الخاص بأجهزة آبل وغيرها من الأمور، ثم يأتينا مؤتمر سبتمبر الذي تقوم آبل فيه بإطلاق النسخ النهائية لنظام تشغيلها الجديد والجيل الجديد من هواتف آيفون وفي حالتنا آيفون 11 ثم تعقد مؤتمراً في شهر أكتوبر يخص أجهزة الماك وغيرها من الأمور الأخرى الثانوية التي قد لا يتم الإعلان عنها في مؤتمر سبتمبر.

مؤتمر هذا العام سيقام في 10 سبتمبر الساعة 7 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة وبتوقيت المنطقة العربية فإنه سيكون يوم 11 سبتمبر الساعة 5 مساءً في الإمارات و الساعة 6 مساءً في السعودية والساعة 7 مساءً في مصر، سيعقد المؤتمر في مقر Apple Park والثيم العام أو المحور العام لمؤتمر هذا العام هو By innovation only أي بإستخدام الإبتكار فقط.

لأول مرة في تاريخ مؤتمرات آبل إن الشركة ستقوم ببث المؤتمر بشكل حي على منصة Youtube ومن خلال قناتها الخاصة على المنصة ويمكنك مشاهدة المؤتمر مباشرةً في ساعة بثه من .

جيل جديد من الآيفون :

من المتوقع بل والمؤكد أن الشركة ستعلن في هذا المؤتمر عن الجيل الجديد من أجهزة الأيفون، هذا يعني الجيل رقم 11 من الأجهزة والتي على الأغلب ستدعى iphone 11، ستكمل آبل هذا العام التقليد الذي بدأته في العام الماضي حيث ستطلق ثلاثة أجهزة، جهاز iphone 11 وهو بديل iPhone XR وجهاز iPhone 11 Pro بديلاً لـ iPhone XS وجهاز iPhone 11 Pro Max بديلاً لجهاز iPhone XS Max.

في الواقع أتمنى أن تغير الشركة هذه التسمية لأنها سيئة ومزعجة للغاية ولكن بعيداً عنها فإن الإختلاف الرئيسي والذي سيكون ملحوظاً في الهواتف بعيداً عن المعالجات والمواصفات الداخلية هو التصميم الجديد للكاميرا حيث ستأتي الأجهزة بثلاثة كاميرات لنسخ Pro وكاميرا ثنائية للنسخ العادية .

بالطبع سعر النسخة العادية سيكون أقل قليلاً في الثمن من باقي الهواتف، كما توجد إشاعة بأن الشركة ستطلق أيضاً نسخة جديدة من iPhone XR باللون الأحمر الخاص بـ product من منتاجتها.

كما توجد إشاعات عن تقديم تجربة FaceID أفضل من خلال تحسين مستشعرات الكاميرا الأمامية بالإضافة إلى دعم الأقلام Apple Pencils، هناك معلومات عن بطاريات أكبر للهواتف ولكن شخصياً أستبعد هذا الأمر.

تحديثات للنظام وإطلاق IOS 13 في مؤتمر آبل 2019 :

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هذا واحد من الأمور المؤكدة أن مجموعة تحديثات نظام آبل الجديد ستصدر في مؤتمر سبتمبر 2019 هذا العام، أنا أقول مجموعة تحديثات لأننا سنرى مجموعة أنظمة مختلفة وهي IOS 13 و iPad OS ونسخة جديدة من MacOS وباقي أنظمة منتجات آبل.

من المتوقع أن تصدر تحديثات نظام IOS 13 مع توافر أجهزة أيفون 11 إن قامت آبل بإتباع نفس السيناريو الذي تقدمه كل عام وهذا يعني أننا نتوقع في حدود 18 سبتمبر إن لم يكن في وقت أقرب.

النظام الجديد سيأتي بمجموعة مختلفة من المميزات ولكن أهمها في الوقت الحالي هو تحسين تجربة الـ FaceID للهواتف القديمة وإضافة الوضع المظلم بشكل كامل للجهاز.

معلومات عن خدمات آبل الجديدة :

هناك مجموعة من الخدمات ذات الإشتراك التي ستقوم آبل بإطلاقها رسمياً مع إطلاق نظام تشغيل IOS 13، هذه الخدمات تقدم مجموعة متنوعة من الخصائص المختلفة والمميزات المختلفة مثل خدمة Apple Arcade التي ستسمح لك في مقابل إشتراك شهري بتجربة مجموعة كبيرة من الألعاب المدفوعة.

وهناك خدمة Apple TV+ التي ستعتبر منافساً لخدمات نتفليكس على أجهزة آبل فقط.

متفرقات من مؤتمر آبل 2019 :

هناك مجموعة أخرى من الشائعات والأمور المتوقع أن يتم الإعلان عنها إما في مؤتمر سبتمبر أو في أكتوبر، فهناك حديث منتشر عن جهاز iPad Pro جديد بإمكانيات جديدة وتحسينات على الكاميرا والمعالج وجهاز iPad جديد بحجم 10.2 كنسخة إقتصادية من الجهاز.

يعتبر هذا الجهاز مثل وحدات NFC صغيرة تقوم بإلصاقها بمفاتيح سيارتك أو بسيارتك نفسها أو بمحفظتك لتتمكن من إيجادها من خلال تطبيق Find My Phone لازالت هذه الوحدات مجرد إشاعة ولا توجد أي تفاصيل أخرى عنها .

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