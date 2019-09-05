تكنولوجيا: Nintendo تقدم اليوم مجموعة من ألعاب Switch المميزة في خدمة بث الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق اليوم في خدمة بث الألعاب المدفوعة من Nintendo مجموعة جديدة من ألعاب Switch، لتنضم ألعاب SNES الجديدة لمكتبة ألعاب NES الحالية.

قدمت شركة Nintendo خدمة بث الألعاب Switch على شبكة الإنترنت منذ عام تقريباً، واليوم تطلق الشركة مجموعة من الألعاب المختارة في خدمة بث الألعاب.

وتشمل ألعاب Switch الجديدة التي تتوفر اليوم كلاً من ألعاب:

Super Mario Kart

Kirby’s Dream Course

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

F-Zero

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Mario World

Star Fox

Stunt Race FX

Super Metroid

Kirby’s Dream Land 3

Pilotwings

Super Soccer

Super Tennis

Brawl Brothers

Demon’s Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Puyo Puyo 2

Breath of Fire

Super Ghouls ’n Ghosts

ولقد أكدت شركة Nintendo على خططها لإضافة مزيد من الألعاب لاحقاً، كما تدعم جميع ألعاب SNES المميزات التي تم تحديثها من الشركة في بداية هذا العام.

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يذكر أن Nintendo أطلقت أيضاً وحدات تحكم في ألعاب SNES مخصصة لمستخدمي Switch، لدعم اللاعبين في تجربة أفضل في ألعاب SNES التي تم إضافتها في خدمة بث الألعاب، على أن تدعم وحدات التحكم الشحن عبر منفذ USB C، وتتوفر لاحقاً للبيع لمشتركي خدمة Switch على شبكة الإنترنت بسعر 30 دولار تقريباً.

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