هواتف iPhone ستخضع لتعريفة جمركية قدرها 15% في شهر ديسمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بسبب الحرب التجارية المستمرة للحكومة الأمريكية مع الصين، أشار تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن بعض منتجات آبل المستوردة من الصين ستخضع لتعريفة جمركية إضافية قدرها 10 في المئة. ومع ذلك، يبدو أن التعريفة الجمركية التي سيتم فرضها على منتجات آبل لن تبلغ 10 في المئة، لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز، فيبدو أن إدارة ترامب رفعت تلك التعريفات إلى 15%.

من المتوقع أن يدخل هذا حيز التنفيذ في شهر ديسمبر المقبل حيث سيُغطي هذا القرار عددًا من المنتجات، بما في ذلك iPhone و iPad و MacBook Air و MacBook Pro و iPod Touch و Apple TV و Apple Pro Display XDR وملحقات آبل الأخرى مثل لوحة المفاتيح وسماعات الرأس السلكية. بالإضافة إلى 15%، قامت إدارة ترامب بفرض 5 في المئة إضافية على تعريفة 25% المُعلن عنها سابقًا والتي من شأنها أن تؤثر على المنتجات الأخرى التابعة لشركة آبل.

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هذا يعني أن حواسيب Mac وساعات Apple Watch وسماعات AirPods وجميع سماعات Beats اللاسلكية ستخضع لتعريفة جمركية قدرها 30% في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل. إذا كنت تتساءل عن معنى هذا بالنسبة للعملاء في الوقت الحالي، فهو إمكانية أن تستوعب شركة آبل التكاليف.

ومع ذلك، التعريفات الجمركية البالغة 15% و 30% هي أكثر بكثير مما كان يمكن أن تستوعبه شركة آبل، مما قد يغير خططها. في كلتا الحالتين، سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت ستكون هناك أي تغييرات على أسعار منتجات آبل الجديدة.