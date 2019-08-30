شركة آبل تمنح لبعض المتاجر الحق في تصليح هواتف iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يكون iPhone الخاص بك تحت الضمان، فمن المنطقي إعادته إلى شركة آبل لإصلاحه لأن ذلك لن يُكلفك أي شيء تقريبًا. ومع ذلك، إذا كان هاتفك خارج الضمان، فإعادته إلى شركة آبل من أجل إصلاحه سيكون مكلفًا للغاية.

هذا هو السبب الذي يجعل بعض العملاء يختارون أخذ هواتف iPhone الخاصة بهم إلى مراكز التصليح غير التابعة لشركة آبل. لقد إنتقدت شركة آبل هذه الممارسات، ولكن يبدو أن الشركة مستعدة للتنازل قليلاً. قامت شركة آبل مؤخرًا بإطلاق برنامج جديد تُطلق عليه إسم Independent Repair Provider Program. ما يعنيه هذا هو أنه سيتم منح متاجر التصليح الصغيرة الفرصة لإصلاح هواتف iPhone بشكل رسمي.

سيتم منح هذه المتاجر المنخرطة في هذا البرنامج إمكانية الوصول إلى مكونات آبل الأصلية والتدريبات والموارد التي يتم توفيرها لموفري خدمات التصليح المعتمدين من قبل الشركة. يمكن للشركات المهتمة التسجيل فعليًا مجانًا حيث سيحتاج موظفوها للخضوع لبرنامج تجريبي توفره شركة آبل أيضًا.

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لسنا متأكدين مما إذا كانت هناك فائدة لهذا البرنامج، ولكن يمكنه أن يُساعد الشركات الصغيرة التي إضطرت سابقًا إلى شراء مكونات iPhone من السوق السوداء والتي قد لا تكون أصلية بالضرورة.

تعرضت شركة آبل للكثير من الإنتقادات بسبب بعض ممارساتها السابقة فيما يتعلق بعمليات التصليح غير الرسمية. على سبيل المثال، لم يمض وقت طويل منذ أن قررت شركة آبل إجراء بعض التغييرات التي من شأنها أن تمنع صحة بطارية iPhone من الظهور إذا تم إصلاحها في أحد محلات التصليح غير الرسمية.