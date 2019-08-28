تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 16s Pro بسعر يبدأ من 376 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Meizu اليوم عن إصداراها الجديد Meizu 16s Pro الذي يضم كاميرة ثلاثية مع معالج Snapdragon 855 Plus، كما كشفت عن سماعة Meizu EP3C فئة C بسعر 18 دولار.

ينطلق هاتف Meizu 16s Pro بشاشة Super AMOLED بحجم 6.2 إنش، تدعم جودة عرض Full HD بلس، كما يتميز الهاتف بإطارات نحيفة جداً.

يدعم هاتف Meizu 16s Pro معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 Plus مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يضم الهاتف تقنية Hyper Gaming، مع واجهة Flyme OS 8 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie، وتقنية الذكاء الإصطناعي One Mind 3.5.

ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مثبت بصري ب4 من المحاور، بينما يأتي مستشعر Sony IMX350 الثاني بدقة 20 ميجا بيكسل وعدسات telephoto تدعم التكبير حتى 3 مرات، ومستشعر Sony IMX481 ثالث بزوايا عرض واسعة 117 درجة ودقة 16 ميجا بيكسل ويدعم أيضاً تصوير 2.5cm macro.

وفي الكاميرة الأمامية يأتي هاتف Meizu 16s Pro بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، ويدعم تقنية التعرف على الوجه بسرعة 0.2 في الثانية، كما يأتي بنمط تجميل خاص بتقنية الذكاء الإصطناعي.

هاتف Meizu 16s Pro يتميز بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، بآداء أسرع بنسبة 25%، بسرعة إستجابة 0.15 في الثانية، أيضاً يضم الهاتف الجيل الثاني من مكبرات صوتية stereo، كما يأتي بمحرك mEngine 3.0 الذي يولد مؤثرات بالإهتزازات في الألعاب، مع تجربة ألعاب 4D، وإدراك في الوقت الفعلي للمشهد في الألعاب لإنتاج إهتزازات دقيقة في الألعاب.

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وينطلق هاتف Meizu 16s Pro بقدرة بطارية 3600 mAh مع تقنية الشحن السريع وشاحن بقدرة 24W، أيضاً لا يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، لذا تقدم الشركة محول جديد Hi-Fi Auto Pro فئة C إلى 3.5مم يباع بشكل مستقل، مع مضخم صوتيات Class II TI OPA 1622 يدعم أعلى جودة للصوتيات.

Meizu 16s Pro يتوفر بألوان الأبيض، الأخضر، وأيضاً الأسود، مع لون أبيض متدرج، وسعر يبدأ من 376 دولار للنموذج المميز بذاكرة 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو سعر 418 دولار للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت، على أن يبدأ البيع في 31 من أغسطس.

كما كشفت الشركة عن سماعة Meizu EP3C فئة C الجديدة التي تقدم من الشركة بأعلى جودة في الصوتيات مع DAC مدمج، والتي تتوفر بسعر 18 دولار بشكل مستقل، أو بسعر 14 دولار مع هاتف Meizu 16s Pro.

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