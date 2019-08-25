فاطمة أيت طالب - دبي - Xbox Game Pass هي الخدمة التي أطلقتها شركة مايكروسوفت الأمريكية بنموذج يهدف إلى إعادة تجربة Netflix و لكن على عالم الألعاب هذه المرة، و هي خدمة تسمح لمالكي أجهزة إكس بوكس أو الحاسب الشخصي بالولوج إلى مكتبة كبيرة من الألعاب مقابل اشتراك شهري.
و في لقاءٍ جديد مع Ben Decker رئيس الخدمات لقسم الألعاب في مايكروسوفت، أكّد بين أن شركة مايكروسوفت تستهدف توفير خدمة Game Pass على جميع المنصات في المستقبل و على المدى البعيد، رغم أن الشركة لا تملك مخططات حالية لذلك، إلا أن هدف الشركة النهائي هو توفير الخدمة على كل الأجهزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت تؤكد على رغبتها بجلب خدمة Xbox Game Pass إلى جميع المنصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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