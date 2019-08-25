مايكروسوفت تؤكد على رغبتها بجلب خدمة Xbox Game Pass إلى جميع المنصات

فاطمة أيت طالب - دبي - Xbox Game Pass هي الخدمة التي أطلقتها شركة مايكروسوفت الأمريكية بنموذج يهدف إلى إعادة تجربة Netflix و لكن على عالم الألعاب هذه المرة، و هي خدمة تسمح لمالكي أجهزة إكس بوكس أو الحاسب الشخصي بالولوج إلى مكتبة كبيرة من الألعاب مقابل اشتراك شهري.

و في لقاءٍ جديد مع Ben Decker رئيس الخدمات لقسم الألعاب في مايكروسوفت، أكّد بين أن شركة مايكروسوفت تستهدف توفير خدمة Game Pass على جميع المنصات في المستقبل و على المدى البعيد، رغم أن الشركة لا تملك مخططات حالية لذلك، إلا أن هدف الشركة النهائي هو توفير الخدمة على كل الأجهزة.