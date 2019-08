تسريب تفاصيل إضافية حول سعر ومواصفات الهاتف Motorola One Zoom قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تسريب الهاتف Motorola One Zoom في العديد من المناسبات في الماضي، ولكن بفضل متجر

Runs Snapdragon 675 (2.0 ghz octacore), 4/128GB UFS storage, has a micro SD slot. 399 Euro. — Roland Quandt (@rquandt) August 13, 2019

فقد حصلنا الآن على معلومات إضافية حول هذا الهاتف، بما في ذلك سعره، ومواصفاته التقنية الكاملة وصور الجهاز.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها في متجر أمازون قبل أن يتم إزالتها الآن، فيبدو أن الهاتف Motorola One Zoom سيُعرض للبيع بسعر 400 يورو بعد أن يتم الإعلان عنه على الأرجح في معرض IFA 2019 المقرر عقده أوائل شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية، برلين. النسخة الأساسية من هذا الهاتف ستضم 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Motorola One Zoom حصل على إسمه من الكاميرا المقربة في الواجهة الخلفية والتي توفر تقريب بصري يبلغ 3 أضعاف. وبصرف النظر عن الكاميرا المُقربة، فسوف يحصل الهاتف Motorola One Zoom كذلك في الواجهة الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا أخرى واسعة الزاوية، فضلا عن كاميرا رابعة إضافية ستعمل على الأرجح على إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فسوف يتم تضمينها في حالة الهاتف Motorola One Zoom في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

وعلى ذكر الشاشة، فسوف يضم الهاتف Motorola One Zoom شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، كما أنه سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وبطارية بسعة 3500mAh ستدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 15W. وعلاوة على ذلك، فسوف يأتي الهاتف Motorola One Zoom كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie غير الخام.