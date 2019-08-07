دعوة للناشرين والمؤثرين وأصحاب القنوات من عرب كليكس

لديك قناة على اليوتيوب؟ تمتلك موقع أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تريد الربح مها؟ عرب كليكس تعد الخيار الأمثل حاليا في الوطن العربي كأحد أفضل شبكات التسويق بالعمولة.

قبل أن نتعرف على هذه الشبكة الرائدة، دعونا نشارككم بعض الحقائق التي يعيشها مجال التسويق الالكتروني والتي مهدت الطريق لتأسيس عرب كليكس.

أهم هذه الحقائق هي الزيادة السريعة التي تعرفها خدمات ترويج المنتج والسلع عبر صناع المحتوى والمؤثرين في الوطن العربي.

حيث تعتبر من الطرق التي أبانت عن نتائج مدهشة من ناحية عوائد الحملات الإعلانية وكذا نسبة الأرباح التي يحققها المؤثرون ومنتجو المحتوى منها.

يكفي أن تمتلك صفحة على انستغرام أو على فيسبوك أو مدونة لديها الكثير من الجمهور حتى تستطيع ترويج منتجات العلامات التجارية الكبرى والحصول على العمولة.

لكن نقطة التواصل بين الناشرين والمعلنين الكبار قد تواجهها العديد من المشكلات والمعيقات التي قد تحول دون إتمام العملية برمتها.

سبب آخر لإحداث شبكة عربية للتسويق بالعمولة تضمن حقوق كل من العلامات التجارية والناشرين الذين يرغبون في التوصل بكامل أرباحهم وفي الوقت المحدد.

انضم اليوم لشبكة عرب كليكس من خلال الموقع الرسمي أو من خلال تحميل تطبيق عرب كليكس للاندويد أو الايفون وارفع من أرباحك اليوم قبل غذ.

لماذا عرب كليكس للتسويق بالعمولة؟

نعم، لماذا يجب الانضمام لشبكة عرب كليكس اليوم؟

أولا، هي من الشركات التي يتوفر نظام تسويقها على أفضل العمولات وأعلاها نسبة من بين مختلف الشركات الأخرى التي تعمل في الوطن العربي.

زيادة على إتاحة فرصة الانضمام لشبكة ناشريها بشكل مجاني ومن دون أي شروط من مختلف بلدان العالم ومهما كان المحتوى الذي ينتجون.

ترتبط عرب كليكس بأكثر من 200 علامة تجارية كبرى تنشط في مجال بيع المنتجات والخدمات على الانترنت بالشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا.

إنها تضم تلك العلامات التجارية العملاقة المعروفة بعروضها السخية والمميزة مثل العربية للطيران، طيران الإمارات، موقع تجول، سوق أو أمازون الإمارات حاليا، نمشي، نون، اي هيرب، نيوشيك والكثير الكثير.

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يمكنك الانضمام لعرب كليكس بسهولة من خلال ملء نموذج التسجيل الخاص بالناشرين وتوصل برسالة تفعيل الحساب حتى تبدأ في الترويج للعروض وربح المال.

كما قلنا في السابق، هناك تطبيق عرب كليكس الذي يساعد الناشرين على بناء روابط ذكية ونشرها في وقت وجيز جدا.

روابطك العادية تصبح مربحة

طبيعي من بعد أن تقوم بنشر محتوى نصي أو فيديو أن تقوم بالإشارة لبعض المصادر الخارجية التي تؤكد معلوماتك أو التي توصل للخدمات التي قمت بمراجعتها.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل حقا تربح بقدر العائد الذي تحلم به أو بقدر المجهود الذي تبدله كل يوم؟

بعد أن تصبح ناشرا بموقع عرب كليكس، سيصبح بإمكانك تحويل روابطك العادية لروابط مدرة للربح يمكن متابعتها ودراستها من دون الحاجة لتغيير شيء بموقعك أو قناتك.

بعدها، ستبدأ مباشرة في كسب عمولات عن كل عملية بيع أو تحويل تتم عبر أحد روابطك والتي توجه الزوار لمتاجر وصفحات المعلنين.

ما زلت مترددا في الانضمام لشبكة عرب كليكس

لقد قمنا باختيار نظام التسويق بالعمولة عرب كليكس كأفضل شبكة يمكنك الانضمام لها كناشر لما أبان عليه من نتائج مميزة لكل من جربه.

إضافة لخبرة إدارته وتوفره على فريق دعم مدرب بشكل جيد يستجيب لمتطلبات السوق اليوم، وتوفيره لمنصة يسهل التعامل معها وقراءة تقاريرها نظرا لاعتماد اللغة العربية والانجليزية.

كما يمكن لجميع صناع المحتوى والمؤثرين من مختلف بلدان العالم الانضمام كناشرين والبدء في جني الأرباح من خلال الترويج للعروض بالشرق الأوسط.

ستحظى بتجربة مميزة من خلال التعلم وصقل مهارتك التسويقية بفضل الدعم الذي يوفره لك فريق الوقع وخاصة مدير الحساب الذي سيتواصل معك كلما احتجت لذلك.

بالمناسبة، لم تقم عرب كليكس بإدراج كافة المتاجر والعلامات التجارية التي تنشط في الشرق الأوسط وبلدان شمال إفريقيا وبعض دول العالم الأخرى.

حيث يوجد حاليا ما يزيد عن 200 علامة بارزة وتطمح إدارة الشبكة لإضافة المزيد من المتاجر والعلامات التي ستزيد من فرصك لرفع أرباحك.

هناك الكثير من الميزات الأخرى التي سترفع من أرباحك الشهرية والتي ستزيد ثقتك في نظام تسويق عرب كليكس والتي تركنا لك فرصة اكتشافها عبر التسجيل كناشر.

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