المنطقة الخطرة .. وثائقي جديد من ناشونال جيوغرافيك أبوظبي

أعلنت ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن بث أحدث عروضها “المنطقة الخطرة” لأول مرة باللغة العربية يوميًا في الفترة بين 4 و 9 أغسطس 2019 ويعاد كاملاً يوم السبت 10 أغسطس.

وتسلط السلسلة الوثائقية الجديدة الضوء على رحلة احتواء مرض الإيبولا بداية من اكتشاف الفيروس القاتل لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وصولًا إلى احتواء المرض بفضل مجموعة من العلماء والجنود الشجعان.

وتتكون السلسلة الوثائقية من ست حلقات، ويستكشف المشاهدون من خلالها ضراوة المعركة التي خاضها العلماء ضد فيروس الإيبولا في وقت وصلت فيه معدلات وفاة المصابين بالمرض إلى 90 في المئة.

وتجمع السلسلة الوثائقية بين الدراما الإنسانية والحقائق العلمية لتخرج لنا عملًا متقنًا وقصة مثيرة تعود أحداثها لعام 1980 عندما اكتشف أحد الأطباء في كينيا أعراضًا غريبة تظهر على أحد المرضى يتضح فيما بعد انها أعراض الإيبولا القاتلة.

وتمتد الحلقة الواحدة لمدة 50 دقيقة، وتتناول كل حلقة أحداث متصاعدة منذ اكتشاف المرض حتى احتوائه وذلك على النحو التالي:

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الحلقة الأولى: الوصول

تدور أحداثها حول نانسي جاكس، زوجة وأم لطفلين وتمتهن أحد أخطر الوظائف في العالم، حيث تضطر يوميًا إلى ارتداء طبقات متعددة من معدات الوقاية لتدخل مختبر السلامة من المستوى الرابع في معهد البحوث الطبية للأمراض المعدية التابع لجيش الولايات المتحدة، وتتعامل يوميًا مع أخطر الفيروسات إلى أن تختبر في معملها عام 1989 عينة تعتقد انها أكثر الفيروسات فتكًا قبل أن يخترق المختبر وتفقد العينات.

الحلقة الثانية: الحجرة إتش

تنجح فيها نانسي جاكس في إقناع أحد العاملين في منشأة أبحاث هازيلتون بتسليم المزيد من عينات القرود المصابة بالمرض لتختبرها مع شريكها بيتر جارلينج لأول مرة من خلال المجهر لتحديد مصدر الفيروس.

الحلقة الثالثة: تشارلي فوكستروت

تدرك نانسي جاكس أن هناك عددًا قليلًا من البروتوكولات المتبعة لاحتواء فيروس قاتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد اختلاف ممثلي الوكالات المختلفة حول كيفي التعامل مع اكتشافها، مما ضاعف خوفها من انتشار الفيروس بين البشر خاصة بعد إصابة أحد الموظفين في منشأة الأبحاث بالمرض.

الحلقة الرابعة: الإنتشار

تبدأ نانسي جاكس قيادة فريق معهد البحوث الطبية للأمراض المعدية التابع لجيش الولايات المتحدة للتحضير لأخطر مهمة واجهها أي منهم على الإطلاق، وذلك مع صلاحيات بولوج كامل لمنشأة الأبحاث، وفي حين يبحث زوجها جيري عن طريقة لحمايتها أثناء تأدية واجبها تعتقد نانسي أن معلمها الدكتور كارتر يتخذ قرارات مشكوك في أمرها بسبب هوسه باكتشاف أخطار الإيبولا.

الحلقة الخامسة: الحجر الصحي

مخاطر غير متوقعة تحيط بمنشأة الأبحاث الرئيسية في حين تعمل نانسي جاكس بلا كلل لاكتشاف السبب الذي يجعل الفيروس يعمل بشكل مختلف عن المتوقع في بعض الحالات، وعندما تظهر مهمة القتل الرحيم للقردة المصابة تظهر معها مخاطر جديدة تدفع أقوى فرق البحث إلى حافة الهاوية مما يضع جاكس في موقف يضطرها إلى اتخاذ خيار مستحيل بين عائلتها وواجبها.

الحلقة السادسة: المختف

تتصاعد الأحداث وتصل لذروتها عندما تتعرض محاولات فريق العمل لاحتواء المرض للخطر وتصل الصحافة ويدرك الجميع حجم الخطر المحيط بهم وتستمر نانسي في محاولة الموازنة بين حياتها العملية الخطيرة وحياتها الأسرية، بينما يتأزم الموقف وتضطر إلى مواجهة معلمها الدكتور كارتر بعد تعرض الناس خارج المنشأة إلى الخطر.