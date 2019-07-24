افضل برامج التحميل من على الإنترنت على Windows 10

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برامج التحميل من على الإنترنت او تطبيقات الـDownload Manager من التطبيقات المهمة التي تكون ثابتة و اساسية على اي جهاز. اذا كنت تبحث عن تحميل مستقر و سرعة تحميل ثابتة فإنك بالتأكيد ستحتاج الى مدير تنزيلات جيد. لأنك في اي حال يمكن ان تواجه اي مشاكل بالتنزيل لذلك يحرص الـDownload manager او مدير التحميل على استقرار السرعة و حل اي مشاكل يمكن ان تواجه التحميل و تحافظ على سرعته. اياً كان نوع متصفحك فإنك بالتأكيد ستستعين ببرنامج تحميل يسهل عليك الأمر. لذلك في هذا الموضوع نقدم لك ابرز البرامج بناء على التجربة. تذكر ان برامج التحميل من على الإنترنت لن تزيد من سرعة التحميل الخاصة بك. بل ستحافظ على ثباتها. لكن اذا كنت تريد زيادة سرعة الإنترنت لديك لأقصى حد ممكن فلدينا موضوع كامل يخص هذا الأمر

افضل برامج التحميل من على الإنترنت

1- Internet Download Manager

هو اشهر ما في القائمة هنا. لا تطبيق يتفوق على شهرته فيما يتعلق بمجاله. تطبيق Internet Download manager هو اشهر تطبيق استعمله اي شخص للتحميل من على الإنترنت. ليس لأنه تطبيق قوي جداً بل لأنه افضل تطبيق في التكامل مع المتصفحات. IDM يستطيع التوافق مع اي متصفح آخر بسهولة و بدون مشاكل. على عكس باقي البرامج فهو يلتقط التحميلات المختلفة بذكاء و سرعة لا تحتاج ان تنفذ خطوات اضافية كباقي المتصفحات. لذلك فهو يحصل على شهرة عالية بسبب هذا التكامل. IDM هو تطبيق مدفوع و بسعر 30 دولار للشراء.

2- Ninja Download Manager

في هذه القائمة لن تجد تطبيقاً افضل من هذا في ناحية التصميم. هو التطبيق الوحيد في هذه القائمة هو الوحيد الذي يمكنه الحصول على جائزة تصميم خاصة به. بما ان Ninja حديث في المجال و كان اصداره قريباً جداً فكان للمطورين خيار ان يقوموا بتصميم التطبيق بشكل عصري و جذاب. و هذا ما حدث فقد اصدروا التطبيق بتصميم مشابه لكل تصميمات تطبيقات Windows 10 الحديثة فهو تصميم جيد جداً. مثل IDM هو يقوم بتقسم الملف الي قطع. و يقوم بتحميل كل قطعة على حدة ثم يقوم بتجميعها مرة واحدة ليصبح عندك الملف كاملاً بدون مشاكل. Ninja تطبيق مدفوع بسعر 19$ و يمكن تحميله من الموقع الرسمي

3- Free Download Manager

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تطبيق جيد للتحميل من على الإنترنت. و مجاني بشكل كامل. تطبيق Free هو تطبيق مفتوح المصدر مجاني يمكنك من تحميل العديد من الملفات بكل سهولة و بإستقرار عال جداً و بدون ان تنقطع السرعة عن التحميل. و لكن يعيبه امر ما. هو ان التكامل مع المتصفحات المختلفة ليس بالجودة العظمى. هو يواجه مشكلة في الإتصال مع اي متصفح غير Firefox و Google Chrome و Edge. بل قد يحمل احياناً مشكلة في التكامل معهم. بالرغم من كون Free download manager مستقراً بالسرعة. و مجانياً بالكامل الا ان مشكلة التكامل هذه تؤرق عليك استعماله بشكل كبير

4- EagleGet

تصميمه محبب لي بشكل كبير. التصميم جيد جداً و سيعجب العديد من المستخدمين. بالإضافة الى كون التطبيق يدعم التكامل مع عدة متصفحات خاصة المتصفحات الشهيرة. مثل Google Chrome و Internet Explorer و Edge و Opera و firefox. بالإضافة الى دعمه التحميل من اكثر من موقع و تحميل اكثر من ملف في وقت واحد. EageGet مميز للغاية. و مجاني السعر لا تحتاج الى شرائه. فلذلك هو على هذه القائمة و يستحق مركزه في القائمة. و بما انه مجاني فإن تحميله من على الموقع سهل للغاية

5- uGet

تطبيق آخر مفتوح المصدر. سهل و سريع و يتيمز بثبات عال اثناء التحميل. uGet من التطبيقات الممتازة فيما يتعلق بالتحميل من على الإنترنت. حيث انه يقوم بتقسيم الملفات الي قطع صغيرة. لتحميل كل قطعة مفردة و من ثم تجميع القطع المنزلة مرة واحدة فيصبح عندك الملف الذي تريده بحجمه الكامل بدون مشاكل. ايضاً تصميم التطبيق يستحق بعض المدح و نظام الألوان به. حيث انه يقوم بتخصيص الألوان بناء على الوان و شكل الأيكونات على جهازك الخاص. و بنفس سلسلة الألوان. فيصبح و كأنه متناسق بشدة مع جهازك. كما انه يحتوي على Themes مختلفة يمكنك تحميلها

6- Xtreme Download manager

من اقدم التطبيقات الموجودة على Windows. ليس مشهوراً بشكل كبير لكنه لا يختلف عن باقي التطبيقات في شئ و ليس اسوأ منهم. هو يدعم كل الملفات التي يمكنك تحميلها. و لكنه افضل بكثير في ما يتعلق بتحميل الفيديوهات. حيث انه يدعم تحميل ملفات الفيديو من العديد من المواقع المختلفة كـyoutube و facebook و غيرهم بعدد مواقع مدعومة يتعدى الـ1000 موقع. كما يمكنه تحميل قائمة تشغيل youtube كاملة بضغطة زر بدون الحاجة الى الدخول الى التطبيق و تحميلهم ملف واحد في المرة. Xtreme مجاني بالكامل و يؤدي الغرض بشكل كبير ان احتجته