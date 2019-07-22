تكنولوجيا: مراجعة لسماعة الأذن اللاسلكية Sony WF-1000XM3:ملكة العزل!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سوني سماعة WF-1000XM3 اللاسلكية بأفضل آداء في ميزة عزل الضوضاء مقارنة بالإصدارات المنافسة في الأسواق من نفس الفئة، كما يأتي هذا الإصدار بآداء أفضل في الصوتيات مقارنة بالنسخة الأولى من السماعات، وتنطلق للأسواق بسعر 229 دولار.

تأتي سماعة WF-1000XM3 بنفس الرقاقة والميكروفونات المقدمة من سوني في سماعة wh-1000xm3، لذا تتميز سماعة WF-1000XM3 بتقنيات ممتازة مع حجم صغير بتصميم مميز.

كما أضافت سوني بعض التغييرات في التصميم من منفذ micro USB للشحن إلى منفذ USB C، أيضاً تأتي النسخة الجديدة من السماعات مع حافظة بتصميم مميز بأعلى جودة مع إضاءة LED لإظهار عملية الشحن، كما يأتي هذا الإصدار بحجم أصغر أيضاً من النسخة الأولى للسماعات اللاسلكية.

سوني تقدم سماعة WF-1000XM3 بوزن خفيف أيضاً مع إضاءة LED في كل سماعة تؤكد على إقتران السماعة، كما تتميز السماعة بأعلى جودة تصنيع.

حافظة السماعة تشمل الآن قواعد مغناطيسية لتثبيت السماعة، وتتوفر الحافظة باللونين الأبيض والأسود المميز بغطاء نحاسي، أيضاً تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5 مما يضمن ثبات الإتصال والإقتران السريع في السماعات.

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سماعة WF-1000XM3 تقدم من سوني مع تقنيات مميزة تعمل على نقل الصوتيات إلى كل جهة من السماعة بشكل مستقل، كما تدعم السماعة التحكم في مستوى عزل الضوضاء وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، كما يمكن إلغاء ميزة العزل بشكل تام، أو إختيار ميزة التنبؤ التلقائي وتقعيل ميزة العزل.

أيضاً تقدم سوني تطبيق مميز مع سماعة WF-1000XM3 يدعم المستخدم في التحكم في السماعة بآداء أفضل، كما يكشف عن مستوى البطارية، ويدعم التحكم في الملفات الصوتية.

سماعة WF-1000XM3 تأتي بآداء ممتاز في الصوتيات مع أعلى مستوى، هذا إلى جانب صوتيات واضحة جداً، مع مضخم للصوتيات ممتاز أيضاً، والتي يدعمها تقنية العزل التي تضمن أفضل آداء في الصوتيات.

لذا تعد سماعة WF-1000XM3 ترقية تستحق الإقتناء في السماعات اللاسلكية، مع جودة تصنيع وتصميم مميز، وأعلى جودة في الصوتيات، وأفضل آداء في تقنية عزل الضوضاء مع سعر 229 دولار.

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