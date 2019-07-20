شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض السكري يجهلها الكثيرون .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يطلق على مرض السكري عادة القاتل البطيء، لأنه خلال فترة طويلة يتطور دون ظهور أعراض واضحة له. ولكن من المهم جدا تشخيص المرض مبكرا قبل أن يفتك بالجسم.

من هذه الأعراض:

مشكلات في الرؤية- عند الشعور بضعف النظر وعدم القدرة على قراءة بعض النصوص، فإن ذلك يشير إلى حدوث تغيرات بسبب التقدم بالعمر، أو مرض السكري. للعلم إن مشكلات الرؤية هي أعراض منتشرة جدا لاضطرابات عملية التمثيل الغذائي، يجهلها الكثيرون.

حكة في منطقة الأعضاء التناسلية- يكثر عادة حدوث التهابات فطرية في هذه المنطقة، وهذا سبب جدي لتحليل الدم. لأن هذه المنطقة هي وسط ملائم جدا للعدوى لدى الرجال الذين مستوى السكر في دمهم مرتفع. أي أن هذه الحكة قد تكون علامة على الإصابة بمرض السكري كما للرجال كذلك النساء.

Advertisements

فقدان السمع- إن ظهور مشكلة فجأة بضعف السمع تشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. لأنه يؤثر في الخلايا العصبية في الأذنين، ما يؤدي إلى اضطراب التعرف على الأصوات. أي يجب مراجعة الطبيب للتأكد من عدم الإصابة بالسكري.

اللامبالاة- إن انعدام الرغبة بصورة فجائية بتنفيذ أي عمل يعتقد الكثيرون لا علاقة له بمرض السكري. ولكن عندما يشعر الإنسان بالتعب حتى بعد نوم 8 ساعات فعليه مراجعة الطبيب وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم الإصابة بالسكري.

الإحساس بالوخز- يمس مرض السكري الأعصاب في جسم الإنسان، ويؤثر في الدورة الدموية. فيشعر الإنسان بالوخز والتخدر. وهذه إحدى علامات الإصابة بمرض السكري التي يعرفها القليلون.