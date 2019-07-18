تلفزيون Honor الذكي هو أول جهاز بنظام Harmony OS الجديد

تلفزيون Honor الذكي بحسب بعض الإشاعات والتسريبات من أشخاص مقربين من الشركة سيكون أول جهاز يعمل بنظام تشغيل هواوي الجديد الذي طورته لتواجه الأندرويد Harmony OS.

من المتوقع أن يصدر التلفاز في شهر أغسطس القادم أي بعد عدة أيام وسيكون أول جهاز تلفاز ذكي تقوم هواوي بإطلاقه تحت العلامة التجارية Honor الخاص بها، الجهاز سيكون بشاشة بحجم 55 بوصة وسيعمل كعقل مركزي لجميع أجهزة Honor الذكية، كما سيعمل كمنصة ترفيه كاملة متكاملة الاركان موجودة داخل الغرفة.

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وعندما طلب من المدير التنفيذي للشركة التعليق على هذا التلفاز ووجوده قال بأن الشركة ستكسب المزيد من المستخدمين عن طريق إستخدام أحدث التقنيات التي توصلت إليها في صناعة الهواتف لصنع أفضل جهاز تلفاز ذكي موجود، لم يذكر بشكل صريح إستخدام النظام الجديد مع التلفاز ولكن يمكنك ان تعتبر أن هذا تلميح مباشر للنظام.

من الناحية التقنية فإن إطلاق جهاز قبل الهواتف يستخدم النظام الجديد سيساعد فريق التطوير على الوصول إلى المشاكل والأعطال والأخطاء الموجودة بالنظام وسيسمح لهم بتعديلها وتصحيحها بشكل كامل قبل أن يتم الإنتقال للنظام بشكل كامل على الهواتف – هذا إن حدث الإنتقال –