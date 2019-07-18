الجهاز اللوحي المنتظر Galaxy Tab S6 يتأنق في مجموعة من الصور الرسمية المسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن جهازها اللوحي الرائد الجديد Galaxy Tab S6 في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. وحتى ذلك الحين، فقد تم في الأسبوع الماضي تسريب صور واقعية لهذا الجهاز اللوحي تخبرنا بما يمكن توقعه من هذا الجهاز اللوحي. ولكن الآن ظهرت أولى الصور الرسمية لهذا الجهاز اللوحي، مما أعطانا أفضل نظرة حتى الآن على Galaxy Tab S6.

الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 يشبه Galaxy Tab S5e الحالي، ولكن هناك بعض التغييرات. يحتوي الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 على كاميرتين في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية بدلاً من كاميرا واحدة. ويقال بأن هذه الكاميرا الخلفية المزدوجة ستضم كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 5 ميغابكسل.

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ويوجد أسفل هذه الكاميرا أخدود للقلم الإلكتروني S Pen المعاد تصميمه والذي يتم شحنه لاسلكيًا عندما يتم إرفاقه بالجهاز اللوحي. هذا يعني أيضًا أن القلم S Pen الجديد سيدعم تقنية البلوتوث. وبغض النظر عن ذلك، فالجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 سيضم كذلك أربع مكبرات صوتية من نوع AKG، إثنان في الأعلى والأسفل. سيحتوي الجهاز اللوحي كذلك على منفذ USB TYpe-C في الجزء السفلي، ولكن لا يوجد منفذ للسماعات.

ستقوم شركة سامسونج بإطلاق Galaxy Tab S6 مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل والتي ستباع بشكل منفصل، وسيكون الجهاز اللوحي نفسه متوفرًا بثلاثة ألوان على الأقل تشمل الأزرق والرمادي والوردي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الشائعات السابقة ذكرت بأن Galaxy Tab S6 سيضم شاشة بحجم 10.5 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، ولكن من المحتمل أن يتم تسريب المزيد من مواصفات هذا الجهاز في الأيام المقبلة.