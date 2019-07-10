كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تسريبات تبين تصميم هاتف “Google Pixel 4 XL” القادم

متابعة-سنيار: قام المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks بالتعاون مع موقع Pricebaba بنشر مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 4 XL القادم من شركة جوجل من كافة الزوايا، بما في ذلك تصميم الواجهة الأمامية.

تُظهر صور هاتف Pixel 4 XL القادم، التي نشرها leakeronleaks، أن هذا الهاتف يعتمد على مظهر Pixel 3 على المقدمة، ويحاكي المظهر المشاع لـ iPhone 11 القادم في الخلف.

لايأتي بيكسل 4 XL مع نتوء أو ثقب الشاشة أو حتى كاميرا منبثقة، فقط حافة عليا تقليدية أو كما يمكن أن نطلق عليها الآن قديمة، تضم كاميرا أمامية مزدوجة وجهاز استشعار وسماعة مكالمات تقليدية.

الصور الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4 XL لن يضم مكبرات الصوت المزدوجة في الواجهة الأمامية على غرار الأجيال السابقة، وإنما سيضم مكبرات الصوت هذه في الجزء السفلي من الهاتف بجانبي منفذ USB Type-C.

ونظرا إلى أن الصورة التي نشرتها جوجل سابقا والصور التي تم نشرها الآن من قبل Onleaks لا تستعرض لنا مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، فلا شك أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم هذا المستشعر في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

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وسيضم الهاتف Google Pixel 4 XL شاشة بحجم 6.25 إنش، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 4 العادي شاشة بحجم يتراوح بين 5.6 إنش و 5.8 إنش.

وبغض النظر عن حجم الشاشة، فيبدو أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيمتاز بأبعاد تبلغ 160.4 × 75.2 × 8.2 ملمتر، في حين سيمتاز الهاتف Google Pixel 4 بأبعاد تبلغ 147.0 × 68.9 × 8.2 ملمتر.

ومن المحتمل أن يأتي الإصداران Pixel 4 و Pixel 4 XL من Google في الخريف، مع ميزات محتملة أخرى تتمثل في عرض True Tone-like وضوابط الإيماءات.