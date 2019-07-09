كيفية اصلاح خطأ Download Pending على متجر Google play Store

محتوي المقالة

Download Pending هي مشكلة تظهر مع بعض مستخدمي الـAndroid. مع Google play store تحديداً. اثناء تحميل اي تطبيق يمكن ان تظهر هذه المشكلة مع اصحاب الإنترنت الضعيف اكثر. لكن عموماً حل هذه المشكلة ليس بالصعب. هناك عدة حلول لها و عده طرق لتجربتها. فيمكن حلها بسرعة بدون اي مجهود. كيفية الحل و الخطوات الممكنة سنقدمها لك في هذا الموضوع. الأمر سهل و بسيط فقط اتبع الخطوات التي سنذكرها و ستحل هذه المشكلة.

تحقق من التحميلات

في بعض الأحيان هناك ما لن تلاحظه. ان هناك تحميلات مسبقة من Google play قيد العمل. في الواقع فإن Google play يوقف اي تحميل مستقبلي الا بعد الإنتهاء من التحميلات التي تسبقه. في اغلب الاوقات يكون التحميل الجاري هو تثبيت Google play Services. حيث انه لا يظهر في التحديثات وسط باقي البرامج. فتحديث Play Service تلقائي يحدث في الخلفية بدون علمك و بدون ان تدري. فإذا كنت تستعمل تطبيق يراقب سرعة الإنترنت الخاصة بك. او ان واجهة هاتفك تدعم اظهار سرعة الإنترنت. تحقق اذا كان هناك تحميل جار ام لا عن طريق قرائة مؤشر سرعة الإنترنت. فاذا كان هناك استهلاك للسرعة فإن Google play يحدث الـServices فانتظر قليلاً

تحقق من سرعة الإنترنت

قد يبدو الامر تافهاً بعض الشئ. لكن اول شئ تفعله اذا احسست ببطأ في سرعة الانترنت لديك تفتح المتصفح و تجرب تحميل اي موقع تدخل عليه كثيراً. فإذا استغرق وقتاً اكبر في التحميل فإن هناك شئ في سرعة الإنترنت الخاص بك. و هناك ما يستهلك من السرعة. فستحتاج الى حل هذا الأمر. على Android يمكنك ان تجرب تحويل التحديثات الخاصة بـGoogle play على اي شبكة ليستطيع التحميل من خلال باقة الانترنت.

1- افتح تطبيق Google play store

2- افتح الإعدادات الخاصة به

3- من قائمة App download preference

4- اختر Over any network

تحقق من الذاكرة الخاصة بك

هناك رابط بين Google play Store و المساحة الخاصة بك. مشكلة Download pending يمكن ان تظهر بسبب ان الذاكرة الداخلية ممتئلة. و الجهاز يقوم بحساب اي التطبيقات يمكنك مسحها لتوفير المساحة المطلوبة. و لذلك فإنه يمكنك التحقق من حالة ذاكرتك الداخلية في الهاتف. فإذا اردت تبرأة ذاكرتك الداخلية من مشكلة Download pending يمكنك تجربة ازالة بعض التطبيقات التي لا تستعملها. و التحقق من حالة ذاكرتك الداخلية من الإمتلاء او الفراغ

1- افتح تطبيق Settings

2- اذهب الى Storage

3- حاول ان تجد ما يستهلك اكثر مساحتك

Advertisements

4- حاول ان تفرغ بعض المساحة

اعادة تشغيل الجهاز

يمكن ان تكون المشكلة هي مشكلة عدم استجابة من الجهاز و حسب. فقم بإعادة تشغيل الجهاز فلو هناك مشكلة في الجهاز. و تطبيق Play Store لا يستجيب بشكل كبير فالحل هو اعادة تشغيل الجهاز لتخطي هذه المشكلة و حلها. فجرب اعادة تشعيل الجهاز. ان كانت مشكلة Download Pending هي مشكلة عدم استجابة و فقط فإن اعادة تشغيل الجهاز تكفي لذلك بشكل كبير. بدون مشاكل نهائياً

مسح بيانات Google Play Store

مشكلة Download Pending يمكن ان تكون مشكلة في نسخة playstore الحالية. فالحل بسيط جداً. مسح البيانات الخاصة بالتطبيق. مما يسمح لك بإعادة ادخال بياناتك على التطبيق من جديد. فلذلك جرب هذا الحل. كل ما سيحدث بأن كل البيانات المخزنة على الهاتف من المتجر سيتم مسحها فقط. لن تخسر اي شئ. و لن تحدث اي مشاكل. كيف ذلك؟ تابع الخطوات الآتية لحل هذه المشكلة

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Apps

3- اختر Google Play Store

4- اختر Storage

5- اختر Clear Storage

6- الآن عد للـPlay Store قم بتثبيت التطبيق الذي تريد من جديد