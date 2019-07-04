كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Get smart”..سوار ذكي جديد مزود بتقنية التوصيل العظمي

متابعة-سنيار: تم إطلاق سوار ذكي جديد عبر Kickstarter تم إنشاؤه بواسطة فريق مقره في تورينو بإيطاليا وهو يقدم “الحل المثالي الذي يجمع بين الساعات الذكية والعصابات الذكية”.

get منتج إيطالي مستوحى من عملية لحام مبتكرة ونظيفة وصديقة للبيئة، وهو مصنوع بشكل فريد من الأقمشة ذات التقنية العالية ليكون سلسا وخفيفا ومقاوما للماء.

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يعمل سوار get على فك رموز الموجات الصوتية وتحويلها إلى اهتزازات يمكن تلقيها مباشرة من قوقعة الأذن دون استخدام طبلة الأذن، ويحتوي Get أيضا على تنسيق صوتي متقدم لجعل التفاعلات مع المساعدين الصوتيين، مثل Alexa و Siri و Google، أسهل من أي وقت مضى.

سوار Get smart مجهز بتكنولوجيا التوصيل العظمي، وهو متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 110 يورو أو ما يقرب من 99 جنيها إسترلينيا، مما يوفر 50٪ من سعر التجزئة الموصى به والذي سيصبح ساري المفعول بمجرد انتهاء حملة التمويل الجماعي.