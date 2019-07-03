مشكلة تضرب منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب

أعلن مركز الإعلام الرقمي، الأربعاء، عن وجود مشكلة في منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب. وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب تعرضت لمشكلة تمنع المستخدم من تحميل الصور والفيديوهات". وتتعرض مواقع التواصل الاجتماعي بين فترة وأخرى إلى مشاكل تتسبب في توقفها عن الخدمة.

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