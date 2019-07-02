اسعار افضل الهواتف حتى 11 الف جنيه للنصف الأول من عام 2019

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اسعار الهواتف هي اكثر ما يشغل الناس عند اصدار هاتف جديد. ماذا سيكون سعره؟ ماذا عن باقي الأسعار هل ستتأثر؟ لذلك فإننا نضع لكم دليل الأسعار الخاص بنا. و الذي نرشح به افضل الهواتف في كل الفئات السعرية. من الهواتف الإقتصادية الى المتوسطة الى الهواتف الراقية. ليكون البحث عن هاتف جديد امراً سهلاً للجميع. و قد سبق و اصدرنا دليلنا للهواتف الإقتصادية و المتوسطة حتى سعر 5000 جنيه. و اليوم هذا دليل اسعار الهواتف حتى سعر 10 الف جنيه

فئات اسعار الهواتف في هذا الموضوع

من 5000 الى 6000 جنيه

من 6000 الى 7000 جنيه

من 7000 الى 9000 جنيه

من 9000 الى 11 الف جنيه

فئة من 5000 الى 6000 جنيه

Honor play

هاتف مخصص للألعاب بشكل عام. هاتف Honor play هو احد الهواتف الرخيصة الثمن بمواصفات قوية. الهاتف من الهواتف التي حققت نجاحاً وقت اصداره. بسبب متانته الجيدة. تصميمه البسيط. و ادائه العال للغاية. و بطاريته التي كانت تصمد فترة كافية طول اليوم. هاتف Honor Play كان يأتي بمواصفات هاتف رائد. حيث انه حمل معالج Kirin 970 الذي كان في هاتف Huawei Mate 10 الرائد. و هو من الهواتف التي تستحق الإهتمام بحق. و يأتي بسعر 5500 جنيه الآن

مواصفات Honor play

المعالج HiSillicon Kirin 970 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 6.3 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 64GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB او 6GB الكاميرا الخلفية مزدوجة عدسة بدقة 16MP بفتحة عدسة f/2.2 عدسة ثانوية بدقة 2MP بفتحة f/2.4 و هي بمستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 3750mah تشحن بقدرة 18Watt

Samsung Galaxy A70

سلسلة A من Samsung صارت تتشعب لجميع الفئات بشكل كبير. هو هاتف بعتاد قوي. و بأداء جيد. بمواصفات فوق المتوسطة. سيقدم مزيج رائع ما بين الاداء و السعر و البطارية. مع واجهة Samsung الجيدة للغاية One UI. فإن هاتف A70 اختيار رائع في فئة كهذه. و هو من الهواتف القليلة التي تقدم بصمة مدمجة اسفل الشاشة. و لا هاتف في هذه الفئة يقدم هذه الميزة. هاتف A70 يأتي بسعر 5888 جنيه و هو خيار جيد

مواصفات Galaxy A70

المعالج Qualcomm snapdragon 675 ثماني النواة بدقة تصنيع 11 نانو متر الشاشة بحجم 6.7 بوصة و من نوع Super Amoled بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 128GB قابلة للزيادة حتى 1TB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 6GB او 8GB الكاميرا الخلفية ثلاثية بعدسة بدقة 32MP و فتحة f/1.7 عدسة بدقة 8MP و فتحة f/2.2 بزاوية التقاط واسعة Ultra Wide عدسة ثالثة بدقة 5MP و فتحة f/2.2 بمستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4500mah تشحن بقدرة 25Watt

oppo F11

هاتف جديد من شركة Oppo. بمميزات قوية و اداء ممتاز. هاتف Oppo f11 من الهواتف الجيدة فعلاً. خاصة في الكاميرا. و في التصميم. فهو بتصميم جيد جداً. بداية من قطع الشاشة الذي يشبه قطرة الماء Water Drop notch الى الحواف الصغيرة للغاية. مع تصميم انسيابي للظهر. هاتف oppo f11 من الهواتف التي يمكنك اقتنائها و استعمالها و ترشيحها في هذه الفئة. و هو يأتي بسعر 5800 جنيه مصري.

مواصفات Oppo f11

المعالج MediaTek Helio P70 ثماني النواة بدقة تصنيع 12 نانو متر الشاشة بحجم 6.53 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 64GB او 128GB قابلة للزيادة حتى 256GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 6GB او 4GB الكاميرا الخلفية مزدوجة بعدسة بدقة 48MP و فتحة f/1.8 عدسة بدقة 5MP و فتحة f/2.4 الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4020mah تشحن بقدرة 20Watt

من 6000 الى 7000 جنيه

Apple IPhone 6s

اول هاتف لـApple في هذه القائمة. و يبدو انه الوحيد. هاتف Iphone 6s من الهواتف التي هي قديمة جداً. لكنها لازالت محتفظة بأدائها الجيد. و سرعتها العالية. و المزيج ما بين الاداء و البطارية. يمكن ان اعيب عليه بأن بطاريته ليست العالية جداً. فهناك بطاريات افضل منها. و بسياسة خفض الأداء الخاصة بـApple ستحتاج ان تغير البطارية الخاصة بك في وقت قريب. هاتف IPhone 6s ينتظر تحديث IOS 13 الآن. هو هاتف جيد. ربما ليس افضل الهواتف الآن. لكنه ليس بالعرض السئ. و هو بسعر يتراوح بين 6600 الى 6800 جنيه.

مواصفات IPhone 6s

المعالج Apple A9 ثنائي النواة بدقة تصنيع 14 نانو متر الشاشة بحجم 4.7 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 750p الذاكرة الداخلية تبدأ من 16GB حتى 128GB ذاكرة الوصول العشوائي 2GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 12MP و فتحة f/2.2 الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بحجم 1715mah

Xiaomi Mi6

هاتف رائد سابق. لكن لازال له رونقه. هاتف Mi 6 هو الهاتف الرائد السابق لشركة Xiaomi. الذي كان بمواصفاته افضل من اي هاتف كان بسعره بشكل كامل. هاتف Mi6 هاتف رائد به كل ما قد يحتاجه المستخدم حتى الآن. معالج رائد سابقاً. كاميرات قوية. تصميم جيد. واجهة مستخدم جيدة ايضاً. هذا هاتف Mi6 احد افضل الهواتف في فئته لاحقاً. و احد الهواتف الجيدة الآن. الهاتف بسعر 6500 جنيه الآن و هو عرض جيد للغاية اذا فكرت به

مواصفات Mi6

المعالج Qualcomm snapdragon 835 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 5.15 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB الكاميرا الخلفية ثنائية بعدسة 12MP و فتحة f/1.8 عدسة 12MP بفتحة f/2.6 للتقريب البصري X2 الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 8MP البطارية بحجم 3350mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

Pocophone F1

اقوى الهاتف في هذه الفئة. Pocophone كان السبب في التفكير في سياسات اسعار الشركات. حيث انه اول الهواتف الذي يصدر بسعر رخيص مقابل مواصفات لا تجدها الا في هواتف عالية جداً هاتف pocophone يأتي بمواصفات هواتف رائدة بسعر قليل. و بدون تضحيات كبرى. كان لنا مقال سابق عن هذا الهاتف و هل يستحق الشراء ام لا. و انا على رأيي حتى الآن فإنه لازال يستحق الشراء. فهو بسعر 6400 جنيه فقط. و هناك عرض عليه على النسخة الـ64GB ليكون بسعر 5000 جنيه فقط. يمكن ان تجد اسعار كثيرة له بسبب العروض. انا اؤكد لك اياً كانت اسعار الهاتف فهي مناسبة

مواصفات pocophone F1

المعالج Qualcomm snapdragon 845 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 6.18 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB الكاميرا الخلفية ثنائية بعدسة 12MP و فتحة f/1.9 عدسة 5MP بفتحة f/2.0 بمستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 20MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

Nokia 8.1

هواتف Nokia ربما ليست دائماً في التسعير الصحيح في الوقت الصحيح. لكن Nokia 8.1 ربما يستحق نظرة في سعره الحالي. هاتف Nokia 8.1 هو هاتف قوي العتاد. جيد الأداء. ببطارية تكفي الإستعمال. هو هاتف جيد فعلاً. ربما ليس افضل هاتف في هذه الفئة لكنه ليس بعرض سئ نهائياً. الهاتف بسعر 6050 جنيه مما يضعه كأرخص هاتف في هذه الفئة. عند التفكير فإن Nokia 8.1 يستحق سعره بعض الشئ. خاصة مع مواصفاته

مواصفات Nokia 8.1

المعالج Qualcomm snapdragon 710 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 6.18 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية بسعة 64GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB الكاميرا الخلفية ثنائية بعدسة 12MP و فتحة f/1.8 عدسة 13MP الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 20MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3500mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

من 7000 الى 9000 جنيه

Mi 8

هاتف من xiaomi مجدداً. الهاتف الرائد السابق من شركة Xiaomi. الذي لازال و من رأيي احد الهواتف الجيدة التي يمكنك ان تقتنيها. لأن به كل شئ قد تحتاجه الآن. معالج قوي. اداء عال. كاميرات جيدة. تصميم ليس بالسئ. فلماذا لا؟. هاتف Mi 8 من الهواتف القوية جداً. و التي يمكن ان انصح بها بشدة. خاصة بسعره الحالي. فإن سعره الحالي هو 7500 جنيه مصري بناء على متوسط اسعار الهاتف. و هو سعر جيد لهاتف كهذا. خاصة انه من الهواتف ذات الكفائة العالية

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مواصفات Mi 8

المعالج Qualcomm snapdragon 845 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 6.21 بوصة و من نوع Super Amoled بدقة 1080p الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB او 256GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB الكاميرا الخلفية ثنائية بعدسة 12MP و فتحة f/1.8 عدسة 12MP بفتحة عدسة f/2.4 للتقريب البصري X2 الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 20MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3400mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

Xiaomi Mi mix 3

فئة Mix دائماً هي فئة الهواتف الراقية من Xiaomi. بتصميم مختلف و خامات مختلفة دائماً سلسلة Mix لها رونق خاص. و هاتف Mix 3 تنطبق عليه هذه القاعدة ايضاً. حيث ان هاتف mi mix 3 من الهواتف التي تستحق النظر فعلاً. فهو يأتي بمواصفات عالية بالطبع. مع مزايا افضل. و هو الآن بسعر رخيص بعض الشئ. لذلك هو يعد من العروض الجيدة التي يمكنك شرائها. هاتف Mix 3 متوفر بمتوسط اسعار 8500 جنيه.

مواصفات Mix 3

المعالج Qualcomm snapdragon 845 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 6.38 بوصة و من نوع Super Amoled بدقة 1080p الذاكرة الداخلية بسعة 128GB او 256GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB او 10GB الكاميرا الخلفية ثنائية بعدسة 12MP و فتحة f/1.8 عدسة 12MP بفتحة عدسة f/2.4 للتقريب البصري X2 الكاميرا الامامية مزدوجة بعدسة 24MP منزلقة عدسة 2MP بمستشعر عمق Depth Sensor البطارية بحجم 3200mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

Mi 9

الهاتف الرائد الحالي لشركة Xiaomi و احد اعلى الهواتف في تقييمات و ترتيبات Antutu هو هاتف Mi 9. هاتف Mi 9 من الهواتف الراقية جداً ذات المواصفات العالية و القوية. من الهواتف التي اثارت اعجابي خاصة انه يوازن ما بين المواصفات و ما بين السعر بشكل قوي. هاتف Mi 9 بسعر 8888 جنيه يعد احد افضل العروض التي يمكنك الحصول عليها. لأنك تحصل على اقوى معالج لهاتف ذكي الآن. بالإضافة الى سعر رخيص و هاتف قوي.

مواصفات Mi 9

المعالج Qualcomm snapdragon 855 ثماني النواة بدقة تصنيع 7 نانو متر الشاشة بحجم 6.39 بوصة و من نوع Super Amoled بدقة 1080p الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB الكاميرا الخلفية ثلاثية بعدسة 48MP و فتحة f/1.8 عدسة 12MP و فتحة f/2.2 للتقريب البصري X2 عدسة 16MP بفتحة f/2.2 بزاوية التقاط واسعة Ultra Wide الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 20MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3300mah تدعم الشحن بقدرة 27Watt

من 9000 الى 11 الف جنيه

Huwei Mate 20

احد الهواتف الجيدة للغاية. جهاز Huawei Mate 20 من الهواتف القوية التي تستحق ان تلقي عليها نظرة. لأنها تقدم لك العتاد القوي مع الخامات المتينة. و بطارية عالية مع كاميرات قوية. انه يعطيك لك افضل ما تحتاج في يومك. و هو المطلوب. هاتف Mate 20 بسعر 10500 جنيه يعد صفقة جيدة للغاية. مقابل ما يقدمه الهاتف انا ارى ان هذا السعر ممتاز لهاتف كهذا.

مواصفات Mate 20

المعالج HiSillicon Kirin 980 ثماني النواة بدقة تصنيع 7 نانو متر الشاشة بحجم 6.53 بوصة و من نوع IPS LCD بدقة 1080p الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 4GB الكاميرا الخلفية ثلاثية بعدسة 12MP و فتحة f/1.8 عدسة 8MP و فتحة f/2.4 للتقريب البصري X2 عدسة 16MP بفتحة f/2.2 بزاوية التقاط واسعة Ultra Wide الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 24MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 22.2Watt

Samsung Galaxy Note 9 و Galaxy S9+

آخر من اصدر من سلسلة Note حتى الآن هاتف Galaxy Note 9. من الهواتف التي تجمع بين الأداء و تعدد المميزات و البطارية. بالإضافة الى الكاميرات القوية للغاية. خاصة فتحة العدسة المتغيرة. هاتف Note 9 لايزال من الهواتف التي تستحق الشراء بشدة. مميزات قوية و عالية. اداء ممتاز. شاشة افضل ما تكون. بطارية قوية جداً. اضعه مناصفة مع هاتف Galaxy S9+ حيث انهما بنفس السعر تقريباً. فـNote 9 بسعر 11 الف جنيه مصري. بينما S9+ بسعر 11 الف جنيه ايضاً. اسعار الهاتفين جيدة للغاية اذا فكرت بها

مواصفات الهاتفين

المعالج Qualcomm snapdragon 845 او Exynos 9810 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 6.4 بوصة و من نوع Super Amoled بدقة 1440p على Galaxy Note 9 بحجم 6.2 بوصة و من نوع Super Amoled بدقة 1440p على Galaxy S9+ الذاكرة الداخلية بسعة تبدأ من 64GB و تصل الى 256GB في الهاتفين نسخة خاصة بسعة 512GB في Galaxy Note 9 قابل للزيادة حتى 1TB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB في الهاتفين بسعة 8GB في Note 9 الكاميرا الخلفية مزدوجة بعدسة 12MP بفتحة متغيرة f/1.5 و f/2.4 عدسة 12MP بفتحة f/2.4 للتقريب البصري X2 الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 8MP و فتحة f/1.7 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 15Watt في Note 9 بحجم 3500mah تدعم الشحن بقدرة 15Watt في S9+

OnePlus 6 و OnePlus 6T

الهواتف الرائدة سابقاً لشركة OnePlus و احد اكثر الهواتف المقربة لي. الهاتفان بنفس المواصفات تقريباً. و الإختلاف بينهما طفيف للغاية. حتى السعر فالاثنين في متوسط سعر 11 الف جنيه. اجهزة OnePlus. من افضل الهواتف التي يمكن اقتنائها. على الإطلاق. شاشات جيدة. اداء ممتاز. بطاريات عالية. مميزات كثيرة. واجهة مستخدم اسرع من باقي الواجهات في اي هاتف آخر. اجهزة OnePlus في هذا السعر. اسعار الهاتفين معقولة لما يقدمان

مواصفات الهاتفين