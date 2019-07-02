الإعلان رسميًا عن الهاتف vivo iQOO Neo مع المعالج Snapdragon 845، وبطارية ضخمة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث Vivo iQOO Neo. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف يأتي ليكون بمثابة البديل الأرخص للهاتف الرائد الحالي، Vivo iQOO. ومع ذلك، لا تدع كلمة ” رخيص ” تخدعك لأن الهاتف Vivo iQOO Neo الجديد لا يزال قويًا جدًا، ويكفي أن نقول لك بأنه يضم المعالج Snapdragon 845 لتصدق ذلك.

كما أشرنا للتو، فالهاتف Vivo iQOO Neo الجديد يضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 845 الذي شق طريقه إلى معظم الهواتف الرائدة التي تم إصدارها في العام الماضي. وعلاوة على ذلك، فهو يضم أيضًا شاشة OLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD تحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مع العلم بأن شركة Vivo قامت بإضافة محولاً رقميًا سريعًا للمس لهذه الشاشة، لذلك لن يكون هناك أي تأخير أثناء إستخدام ذراع التحكم الإفتراضية في الألعاب.

وبغض النظر عن المعالج والشاشة، فالهاتف Vivo iQOO Neo الجديد يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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ونظرًا إلى أنه هاتف موجه في الأساس لعشاق الألعاب، فقد تم تزويد الهاتف Vivo iQOO Neo بنظام للتبريد، وهو نظام التبريد الذي تقول الشركة الصينية بأنه يقوم بتقليص درجة الحرارة في الهاتف بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة مع الهواتف الذكية الأخرى المزودة بالمعالج Snapdragon 845.

كما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Vivo iQOO Neo الجديد يأتي كذلك مع العديد من الميزات الموجهة للاعبين، بما في ذلك AI Turbo و Centre Turbo و Net Turbo و Cooling Turbo، وغيرها من الميزات الأخرى، وكلها معبأة تحت إسم Multi-Turbo. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف، فهي تشمل بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، وهي تقنية الشحن التي تسمح بشحن 50 في المئة من بطارية الهاتف في غضون نصف ساعة.

الهاتف Vivo iQOO Neo الجديد سيكون متوفرًا باللون الأسود والبنفسجي، وسيكلف 260 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، ونحو 335 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Vivo iQOO Neo سيكون متوفرًا للطلب المسبق في المتجر الرسمي لشركة Vivo على شبكة الإنترنت مع إختيار 8 يوليو بإعتباره اليوم الذي سيتم فيه بيع الدفعة الأولى من هذا الهاتف.