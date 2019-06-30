فاطمة أيت طالب - دبي - تقليص أوقات التحميل في ألعاب الفيديو هي أولوية كبيرة لسوني و البلايستيشن مع الجيل القادم، فقد سبق و أن صرّح “مارك سيرني” المهندس الأساسي خلف تصميم الجهاز عن أن سوني تعتزم استعمال SSD متطور و لا مثيل له حتى في الأسواق حالياً مما سيُقلل أوقات التحميل بصورة كبيرة جداً.
حسناً، تم رصد براءة اختراع من سوني تتعلق بهذا الجانب أيضاً، و بحسب براءة الاختراع هذه، فإن اللعبة ستتمكن من رصد موقع اللاعب، من ثم ستقوم اللعبة بتحميل تعليمات في الأماكن التي تحيط باللاعب و عندما يعبر من مكان إلى آخر عبر حواجز وهمية و غير مرئية للاعب، ستكون المنطقة الأخرى جاهزة بالفعل و لن تتم مقاطعة تجربة اللعب.
هل سيتم استعمال هذه التقنية في ألعاب الجيل القادم؟ سنرى.
كانت هذه تفاصيل خبر Sony تُسجل براءة اختراع يُمكن لها أن تُخلص اللاعبين من أوقات التحميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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