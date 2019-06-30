Sony تُسجل براءة اختراع يُمكن لها أن تُخلص اللاعبين من أوقات التحميل

فاطمة أيت طالب - دبي - تقليص أوقات التحميل في ألعاب الفيديو هي أولوية كبيرة لسوني و البلايستيشن مع الجيل القادم، فقد سبق و أن صرّح “مارك سيرني” المهندس الأساسي خلف تصميم الجهاز عن أن سوني تعتزم استعمال SSD متطور و لا مثيل له حتى في الأسواق حالياً مما سيُقلل أوقات التحميل بصورة كبيرة جداً.

حسناً، تم رصد براءة اختراع من سوني تتعلق بهذا الجانب أيضاً، و بحسب براءة الاختراع هذه، فإن اللعبة ستتمكن من رصد موقع اللاعب، من ثم ستقوم اللعبة بتحميل تعليمات في الأماكن التي تحيط باللاعب و عندما يعبر من مكان إلى آخر عبر حواجز وهمية و غير مرئية للاعب، ستكون المنطقة الأخرى جاهزة بالفعل و لن تتم مقاطعة تجربة اللعب.

هل سيتم استعمال هذه التقنية في ألعاب الجيل القادم؟ سنرى.