الهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge لن يتلقيا التحديثات الأمنية الفصلية بعد الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge قبل ثلاث سنوات، ولكن من المدهش أن نرى شركة سامسونج ما زالت تخطط لإصدار تحديثات أمنية لهما من وقت لآخر. هذا ليس شيئًا خارجًا عن المألوف عندما يتعلق الأمر بهواتف الأندرويد، فشركة جوجل نفسها تعد بتحديثات لمدة ثلاث سنوات لسلسلة هواتف Google Pixel الخاصة بها.

في حين يتمثل الخبر السار في أن الهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge سيواصلان تلقي التحديثات الأمنية من وقت لآخر، فهناك خبر غير سار أيضًا يتمثل في أن هذين الهاتفين لن يحصلا على التحديثات الأمنية كل ثلاثة أشهر، مما يعني أنهما سيحصلان على التحديثات الأمنية من حين لآخر فقط.

لدى سامسونج ثلاث فئات عندما يتعلق الأمر بالتحديثات الأمنية، فهي تقوم بإصدار التحديثات الأمنية للأجهزة الحديثة كل شهر، وخلال كل ثلاثة أشهر للأجهزة القديمة نسبيًا، ومن حين لآخر لبعض أجهزتها القديمة الأخرى مثل الهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge.

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ومن الغريب أن نجد بأن الهاتف Galaxy S7 Active الذي ظهر بعد ثلاثة أشهر فقط من Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge في العام 2016، لا يزال مؤهلاً للحصول على التحديثات الأمنية كل شهر. إنه الهاتف الوحيد من العام 2016 الذي لا يزال مدرجًا في قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على التحديثات الأمنية كل شهر.