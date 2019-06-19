المحللون يقترحون بأن طرازات 2019 من iPhone ستكون ” مملة ” بسبب إفتقارها للإبداع

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة جوجل بإطلاق جيل جديد من هواتف iPhone في وقت لاحق من هذا العام، وإستنادًا إلى ما نعرفه، فإن التغيير الرئيسي على مستوى التصميم سيحدث للكاميرات الخلفية فقط، فمن المتوقع أن يضم خلفي iPhone XS و iPhone XS Max ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة مربعة الشكل، في حين سيضم خليفة iPhone XR كاميرتين في الخلف في وحدة مربعة الشكل كذلك. ومع ذلك، يبدو أن هذا كل ما يمكننا توقعه.

لدرجة أنه وفقا للمحللين في مؤسسة Mizuho Securities، فمن الممكن أن تكون هواتف iPhone الجديدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام ” مملة ” إلى حد ما لأنها ستعاني من نقص على مستوى الإبداع. ومع ذلك، هواتف iPhone الجديدة ستكون أقوى بفضل المعالج الجديد Apple A13 الذي سيتم إستخدامه في هذه الهواتف. قد يكون أفضل في إلتقاط الصور، ولكن بغض النظر عن ذلك، فلن نسمع الكثير من الأشياء الجديدة التي تثير إهتمامنا حقًا.

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من المتوقع أيضًا أن تلتزم شركة آبل بإستخدام نفس التكوينات الحالية حيث من المتوقع أن تستمر في إستخدام شاشات OLED في خلفي iPhone XS و iPhone XS Max، في حين ستواصل إستخدام شاشة LCD في خليفة iPhone XR. في الواقع، إذا كان هناك شيء آخر ستقوم به شركة آبل هذا العام في هواتفها الذكية الجديدة هو التخلص من تقنية 3D Touch.

ووفقا للمحللين في مؤسسة Mizuho Securities، فقد صرحوا بالقول : ” كما ذكرنا أعلاه، نتوقع أن تفتقر طرازات 2019 إلى الحداثة والإبداع. نعتقد أن iPhone سيتخبط لعامين متتاليين، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة للشركة “. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان العملاء سيواصلون شراء هواتف آبل الجديدة بكثرة على الرغم من عدم وجود ميزات مثيرة أم لا.