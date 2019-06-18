أغطية واقية مسربة للهاتف Galaxy Note 10 Pro تضيف المزيد من المصداقية للشائعات السابقة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن الهاتف Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل. وحتى ذلك الحين، فنحن ملزمون بالتعامل مع المزيد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بهذا الهاتف الرائد المنتظر.

بعد سلسلة من الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف Galaxy Note 10 القادم من شركة سامسونج، فنحن هنا اليوم مع بعض الصور الواقعية التي تستعرض لنا غطاء واقي من السيليكون مصمم خصيصًا للهاتف اللوحي الرائد المقبل لشركة سامسونج. ويبدو أن هذا الغطاء الواقي يؤكد جميع التسريبات السابقة وما رأيناه في الصور الحاسوبية السابقة.

هذا الغطاء الواقي المسرب يؤكد لنا هو الآخر أن الهاتف Galaxy Note 10 سيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm، وسيضم قطعًا بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى للواجهة الخلفية من أجل الكاميرات الثلاثة التي سيتم تضمينها في الخلف، وقطعًا آخر صغير بجانبه من أجل الفلاش LED ومستشعر ضربات القلب وضغط الدم. وفي الأسفل، سيضم الهاتف الميكروفون ومنفذ USB Type-C ومكبر الصوت، فضلا عن منفذ القلم الإلكتروني S Pen. وعندما يتعلق الأمر بالجزء العلوي من الهاتف، فهو سيضم ميكروفون إضافي ومنفذ آخر سيكون على الأرجح لمستشعر الأشعة تحت الحمراء.

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وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.4 إنش، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4170mAh. وفي الوقت نفسه، سيتم تزويد الهاتف Galaxy Note 10 Pro بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش، وبذاكرة داخلية بحجم 256GB، وببطارية بسعة 4170mAh كذلك. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك نسخة من الهاتف Galaxy Note 10 Pro تضم ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro كذلك مع المعالج Snapdragon 855 في بعض المناطق، ومع المعالج Exynos 9825 في المناطق الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Galaxy Note 10 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف +Galaxy S10، ولكنها ستمتاز بتصميم عمودي هذه المرة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد قيل كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيتخلصان من منفذ السماعات 3.5mm. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro، وهو الأمر الذي من المرجح أن يتحقق في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل.