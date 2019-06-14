مواعيد عمل ويسترن يونيون لتحويل الأموال والبنوك المتواجدة بها

سنخبركم اليوم مواعيد عمل ويسترن يونيون لتحويل الأموال ونقلها من بلد إلى بلد وإرسال الحوالات المادية من مكان إلى مكان مع البنوك المتواجدة بها.

وقبل أن نتحدث عن مواعيد عمل ويسترن يونيون دعونا نعرفكم بالشركة والخدمات التي تقدمها، فشركة ويسترن يونيون هي شركة مشهورة ومتواجدة عالمياً، مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية وتمتلك الكثير من الفروع حول العالم في جميع البلاد تقريباً حيث يصل عدد فروعها إلى أكثر من 270 ألف فرع متواجدة في أكثر من 200 دولة تقريباً.

تأسست الشركة في عام 1851 في نيويورك تحت إسم شركة نيو يورك والمسيسبي للتغلرافات المطبوعة، ومن ثم تغيرت إلى ويسترن يونيون التي نعرفها في عام 1856 بعد بيعها إلى ملاك جدد وإزياد حجم الضفة الغربية للولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم الشركة مجموعة كبيرة من الخدمات منها نقل السلع من شخص إلى شخص آخر وتحويل الأموال من شخص إلى شخص وخدمات تجارية وتمويلية مختلفة تفيد مختلف التجار من مختلف الأحجام.

مواعيد عمل ويسترن يونيون :

تمتلك ويسترن يونيون أكثر من 100 فرع تقريباً منفصل خاص بها في جمهورية مصر العربية موزعة على مختلف المحافظات والأماكن المختلفة في المحافظات، كما يوجد مكتب خاص بها ويقدم الخدمة من خلال بنوك الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي الموجود في مختلف المحافظات .

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أما عن مواعيد عمل ويسترن يونيون ، فإن مواعيد العمل في الفروع الخاصة بويسترن يونيون تكون من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءاً كل يوم ماعادا الجمعة والسبت، اي تعمل الفروع بداية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس

أما فروع البنوك الخاصة من ويسترن يونيون فإن هذا الأمر يخضع للبنوك المختلفة وقوانينها، ولكن على الأغلب ستجد أن جميع البنوك تعمل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءاً إلا فروع خاصة تعمل وتغلق ابوابها عند الساعة 5 مساءاً.

توجد فروع ويتسرن يونيون في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي ويمكنك القيام والإستفادة من جميع خدمات الشركة من خلال هذين البنكين وهما يمتلكان الكثير من الفروع الموجودة والمتاحة عبر جمهورية مصر العربية والمنتشرة بكثرة.

الجدير بالذكر بأن بنك إسكندرية يخضع الآن إلى تجديد في البنية التحتية والشكل الخارجي للبنك فقد تجد بعض الفروع لا تعمل نتيجة هذه التجديدات ولكن بالتاكيد ستعود للعمل بشكل سريع.