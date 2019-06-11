تكنولوجيا: Watch Dogs Legion ستصدر في وقت مبكر من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Ubisoft خلال مؤتمرها الصحفي بـ E3 على موعد إصدار الجزء القادم من Watch Dogs Legion في الـ 6 من مارس العام المقبل 2020 كما ستكون أحداثها هذه المرة في لندن، والتي تشابهت كثيراً مع الشائعات التي سمعناها من قبل.

ستسمح لك اللعبة من اللعب في مجموعة متنوعة من الأشخاص المختلفة في العالم، لن تقتصر اللعبة حول بطل رئيسي واحد وسيكون اللاعبين قادرين على تجنيد تقريباً أي شخص في العالم ليكون في صفك للمساعدة في استعادة لندن.

علاوة على ذلك وكما هو موضح بالعرض التوضيحي أنه عندما تواجه شخصيتك بعض المواقف الخطيرة يمكن أن تموت بشكل دائم، وبمجرد الوفاة سيمكنك الأنتقال إلى شخص أخر قمت في السابق بتجنيدة مما يجعل الأمر مختلفاً عن أي شيء قد رأيناه في السابق.

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