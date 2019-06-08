تكنولوجيا: أهم مميزات تحديث iOS 13 لمستخدمي هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل خلال الفترة الماضية عن تحديث iOS 13 الذي تقدم من خلال مجموعة جديدة من المميزات والتحسينات لمستخدمي هواتف الأيفون.

أكد Craig Federighi من شركة ابل خلال مؤتمر WWDC 2019 على أن iOS 13 يعد أهم تحديث يقدم من شركة ابل لمستخدمي هواتف الأيفون، مع مجموعة من المميزات والتحسينات الهامة، حيث تجلب ابل الثيم المظلم بتوسع من خلال هذا الإصدار مع مميزات أخرى نستعرضها في السطور التالية:

تحسينات في الآداء

يأتي تحديث iOS 13 بتحسينات في الآداء مقارنة بإصدار iOS 12، حيث يدعم التحديث الجديد الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بشكل خاص بآداء أفضل، كما أكدت شركة ابل على أن تقنية التعرف على الوجه Face ID تأتي بإستجابة أسرع بنسبة 30% عن الإصدار السابق من نظام التشغيل، كما يدعم التحديث إطلاق سريع للتطبيقات بسرعة مضاعفة مقارنة بالإصدار السابق.

الثيم المظلم

يعد الثيم المظلم أحد أهم المميزات المقدمة من ابل في تحديث iOS 13، حيث تقدم ابل الثيم المظلم بتوسع في الواجهة البرمجية لنظام iOS، كما تدعم جميع تطبيقات ابل الآن الثيم المظلم، أيضاً من المقرر أن يتم دعم الثيم المظلم في الإشعارات.

لوحة مفاتيح جديدة تدعم التمرير السريع

يأتي تحديث iOS 13 بمميزات جديدة للوحة المفاتيح التي تدعم الآن ميزة التمرير السريع على غرار تطبيق لوحة المفاتيح SwiftKey أو Gboard، حيث تقدم ابل لوحة المفاتيح الجديدة بعنوان “Quick Path”.

تحديث تطبيق Reminders

قامت شركة ابل بتحديث تطبيق Reminders بمميزات جديدة، حيث يأتي التطبيق الآن بأكثر من تبويب لدعم المستخدم في تنسيق التنبيهات وجداول الأعمال، حيث تنقسم التبويبات الجديدة بين “اليوم”، و”مجدول” وأيضاً تبويب خاص بأحدات مميزة، كما يمكن تصنيف كافة المهام من خلال تبويب All.

تحديث iOS 13 يقدم ايضاً تطبيق Reminders بواجهة أكثر وضوحاً، مع مقترحات لوقت التذكير بحدث ما عند تسجيل الحدث، أيضاً يتيح التطبيق الإشارة إلى جهة إتصال محددة في حدث ما.

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تحديث تطبيقات APPLE MAIL وتطبيق الملاحظات ومتصفح SAFARI

يجلب تحديث iOS 13 بعض التحسينات الهامة في بعض التطبيقات، من بينها تطبيق Mail الذي يأتي في هذا الإصدار بشكل جديد يتوافق مع وضع سطح المكتب، كما تقدم ابل في متصفح Safari بميزة المفضلة لكل موقع على حدا، بينما يوفر تطبيق الملاحظات Notes بميزة جديدة في عرض منزلق يتيح للمستخدم عرض كافة الملاحظات دفعة واحدة.

تطبيق خرائط ابل

تقدم ابل تطبيق الخرائط بتحديث هام يأتي بميزة التنقل الإفتراضي التي قدمت من في تطبيق خرائط جوجل بعنوان Street View، على أن تكون الميزة الجديدة متاحة في مناطق محددة في البداية.

ولقد أعادت شركة ابل تصميم تطبيق الخرائط بشكل جذري ليتواكب مع مميزات تطبييق جوجل، أيضاً من المقرر أن تتوفر ميزة التنقل الإفتراضي في البداية في الولايات المتحدة خلال 2019، بينما تنطلق هذه الميزة على مستوى العالم في 2020.

الحماية في iOS 13

تعزز شركة ابل معايير الحماية في تحديث iOS 13، حيث يمكن الآن لمستخدمي هواتف الأيفون إختيار إعطاء بيانات الموقع الخاص بالمستخدم لمرة واحدة فقط في التطبيق، وذلك بهدف منع التطبيقات من تعقب موقع المستخدم بشكل مستمر.

كما تقدم ابل ميزة “Sign in with Apple” التي ستتوفر للمطوريين خلال الفترة القادمة لتتيح التسجيل في التطبيقات والخدمات، حيث يمكن للمستخدمين لاحقاً إستخدام تقنية التعرف على الوجه Face ID للتسجيل وفتح حساب في خدمة جديدة دون الحاجة للكشف عن معلومات المستخدم الشخصية.

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