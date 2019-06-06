التحديث الأمني لشهر مايو متاح الآن لتشكيلة Galaxy S10 على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث مهم لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series في الشهر الماضي يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، ولكن تم إيقافه بعدما إتضح أنه يعاني من بعض المشاكل مثل إبطاء الهواتف وتأخير إستجابة مستشعر بصمات الأصابع.

قامت شركة سامسونج بإعادة إطلاق نسخة محسنة من هذا التحديث في بعض المناطق في الأسبوع الماضي، والآن قررت الشركة الكورية الجنوبية إطلاق نسخة محسنة جديدة من هذا التحديث على الصعيد العالمي.

هذه النسخة المحسنة الجديدة تحمل البنية رقم XXU1ASE7 ويبلغ حجمها 122 ميجابايت. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على التحديث الأول سيحصلون على تحديث بحجم أكبر. ويعمل هذا التحديث الجديد على تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، وتحسين وضع Night Mode، فضلا عن توفير إمكانية إستخدام الكاميرا المقربة في وضع Live Focus.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.