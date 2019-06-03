تكنولوجيا: غلق حساب إنستجرام “فتاة البكيني” التي اقتحمت مباراة ليفربول وتوتنهام!

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تعرض الحساب الشخصي للموديل “كينسي ولانسكي” للإغلاق، وهي الفتاة التي اقتحمت مباراة ليفربول وتوتنهام بالبكيني، أمس السبت، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مدريد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت “ولانسكي” قد أغلقت حسابها بإرادتها أم تعرض الحساب للإغلاق من جانب إنستجرام، لكن من المؤكد أن الفتاة حققت شهرة كبيرة بعد حادث اقتحامها للمباراة، حيث ارتفع عدد متابعيها من 300 ألف إلى 2.5 مليون تقريبا في أقل من 24 ساعة.

ورجح البعض أن إنستجرام قد حظر بنفسه حساب ولانسكي، بعد ملاحظة حذف صورها وفيديوهاتها التي تم تضمينها من إنستجرام على كثير من المواقع الإخبارية وأخبار الفضائح والمشاهير.

واقتحمت الفتاة المباراة، التي انتهت بفوز ليفربول، وهي ترتدي بكيني، يحمل على الصدر عبارة “Vitaly Uncensored”، وهي قناة اليوتيوب التي يملكها صديقها، الذي بالمناسبة اقتحم هو الآخر المباراة النهائية خلال كأس العالم 2014 في البرازيل في حادث مشابه.