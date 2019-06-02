لعبة جنية النار تسبب الحروق للأطفال

الألعاب الإلكترونية أصبحت سلاح آخر للأنتحارو الموت فبعد أن تخلصنا من لعبة الحوت الأزرق ظهرت لنا لعبة آخرى و هي لعبة جنية النار أو Fire Fairy و هي لعبة تتشابه في رسوماتها و المؤثرات و الرسوم المتحركة لعبة نادي الساحرات

دعونا نخبركم أولًا عن الألعاب الإلكترونية هي عبارة عن ألعاب يمارسها الشباب و الأطفال و هناك فرق بينها و بين ألعاب الفيديو حيث أنها أعم و أشمل و تتلخص في أنواع كثيرة مثل الألعاب العقلية كالبازل و الألعاب الترفيهية مثل بلاك جاك و الألعاب الابداعية و غيرها من الألعاب الآخرى

و في هذا الموضوع دعونا نخبركم عن لعبة جنية النار و تأثيرها على الأطفال

ما هي لعبة جنية النار ؟

هي عبارة عن لعبة لا يتم تحميلها عن طريق جوجل بلاي أو آب ستور و لكنها عبارة عن لعبة شبكة اجتماعية قد يتم ممارستها في مجموعات خاصةأو على صفحات عامة و هي تشبه إلى حد كبير لعبة نادي الساحرات

في بداية تحميل اللعبة تكون عبارة عن رسوم متحركة للجنيات مثل التي تظهر في الكرتون و التي يحبها الأطفال و بالأخص البنات فتطلب من الأطفال تسريح جنية النار و تجهيزها لبدء اللعبة معهم حتى تجعلهم يحبون اللعبة و الهدف من اللعبة هو التحول لجنية نار

ثم بعد ذلك ترسل اللعبة مجموعة من الأوامر إلى الطفل و هي أن يقوم في منتصف الليل بعد أن ينام كل من في المنزل ثم يقوم بالتجول في الغرفة ثلاث مرات و هو يردد ( يا ساحرة الملكة الفي ، يا ايتها الجنية الصغيرة الحلوة ، اعطني القوة أنا أطلب منك ذلك )

و بعدها تأمره أن يذهب بحذر شديد إلى المطبخ و الانتباه من أن لا يسمعه أحد حتى لا تختفي سحر الكلمات ثم يقوم بفتح موقد الغاز الخاص بالشعلات الأربعة دون إشعال النار حتى لا يحترق المنزل

ثم تطلب منه أن يذهب إلى النوم حيث أنه سيقوم باستنشاق الغاز السحري أثناء النوم و في الصباح سيتحول إلى جنية نار.

و هنا بالطبع يكون مصير الطفل و من بالمنزل معروف فإما أن يختنق الطفل و كل من بالمنزل بسبب الغاز المنتشر أو سيحترق المنزل بأكمله عندما يقوم أحد في الصباح و يضئ النور الخاص بالمطبخ أو يضئ عود ثقاب

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أشهر حالات التضرر من اللعبة

أشهر حالات التضرر حدثت في روسيا عندما تسببت الطفلة صوفيا إيزوفا البالغة من العمر خمس سنوات بإشعال النار في المنزل مما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة

و بعد هذه الحادثة تم رصد ازدياد البحث عن كيفية التحول لجنية نار على السوشيال ميديا بينما قامت بعض المواقع الإلكترونية بنشر تعليمات هذه اللعبة

و تقوم السلطات الروسية الآن بالبحث عن الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه التعليمات لإلقاء القبض عليهم كما أنها أمرت بمنع تداول هذه اللعبة و لكن إذا حدث و لم تسيطر روسيا على هذه المشكلة حينها سنجد أنها ترجمت و تم انتشارها في الوطن العربي

نصائح تحميك من هذه الألعاب

هناك العديد من النصائح التي يجب على كل أسرة اتباعها و الالتزام بها لابعاد أطفالهم عن ممارسة هذه الألعاب و من هذه النصائح ما يلي :

المتابعة المستمرة للأطفال

من الضروري معرفة أن الأطفال يكونوا غير قادرين على معرفة الأشياء الصحيحة من الخاطئة لذلك يجب على كل أسرة متابعة أطفالها و معرفة كل ما يقومون به و معرفة الألعاب التي يلعبونها.

مشاركة الأطفال أثناء اللعب

ينصح بمشاركة الأطفال اللعب حيث أن هذا سيعود بالنفع على أسرتك لأنه عندما يكتشف الطفل هذه الألعاب أو يلعبها حينها سيأتي إليك و يخبرك و في هذه الحالة ستستطيع السيطرة على الموقف في بدايته.

بدائل عن الألعاب الإلكترونية

يمكن أن تبعدي طفلك عن الألعاب الإلكترونية و ذلك عن طريق الاشتراك لهم في أحد النوادي حتى يتعلموا رياضات و مهارات جديدة مثل السباحة و كرة القدم و التي تكون أفضل بكثير من تضييع الوقت في ممارسة الألعاب الإلكترونية.

تحديد وقت معين للعب

من الضروري أن تقومي بتحديد وقت معين لطفلك ليقوم فيه بممارسة الألعاب الإلكترونية على أن يكون هذا الوقت قليل و ذلك لعدم إدمانها.

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