مايكروسوفت تلمح إلى نظام تشغيلي عصري

استغلت شركة مايكروسوفت فعاليات المعرض التجاري كمبيوتكس Computex في تايوان للحديث عن الحاجة إلى ما تسميه “النظام التشغيلي العصري” Modern OS، وبدلاً من الكشف عن منتجات جديدة، فقد ألمحت الشركة إلى ما تريده في هذا النظام التشغيلي الحديث، والذي لا يبدو أنه متعلق بنظام ويندوز 10.

ووفقًا لنيك باركر Nick Parker، نائب رئيس قسم مبيعات الأجهزة والمستهلكين في مايكروسوفت، فإن النظام التشغيلي العصري الجديد يأتي مع تحديثات سلسة، وأداء مستمر، مما يُلمح إلى أن الشركة تريد تطوير علامة تجارية جديدة لنظام تشغيلي متعدد المنصات.

ومن المثير للاهتمام أن مدونة مايكروسوفت حول المعرض التجاري كمبيوتكس لا تُشير إلى نظام ويندوز، وأن الحديث حول النظام التشغيلي العصري لا يتعلق بنظام التشغيل ويندوز 10، مما يضفي المزيد من المصداقية على التكهنات بأنها تعمل على تطوير نظام تشغيلي آمن للغاية.

وبعد الحديث عن الأجهزة الجديدة من شركات أيسر، وأسوس، ودل، وإتش بي، ولينوفو، فقد قال باركر: إن هناك حاجة إلى وجود نظام تشغيلي عصري لأجهزة الحواسيب الحديثة، والأجهزة المبتكرة، التي سيستمر النظام الإيكولوجي في طرحها وتسويقها.

ومن المفترض أن يوفر النظام التشغيلي العصري مجموعة من العوامل التي يتوقعها العملاء من أجهزتهم، بما في ذلك التحديثات السلسة، والتي تجري في الخلفية بشكل غير مرئي، إلى جانب تجربة التحديث الموثوقة والفورية، دون إجبار الناس على التوقف عن استخدام أجهزة الحاسب.

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كما يجب أن يكون النظام التشغيلي العصري آمنًا بشكل افتراضي، مع منعه للهجمات عن طريق الفصل بين الحوسبة والتطبيقات والنظام التشغيلي.

وبحسب مايكروسوفت، فإن النظام ينبغي أن يكون مرنًا بما يكفي لدمجه في أنواع مختلفة من الأجهزة، وأن يكون متصلًا باستمرار بشبكات اتصالات LTE 5G، مع استخدامه للذكاء الاصطناعي؛ من أجل المساعدة في جعل التطبيقات أكثر كفاءة.

كما يجب أن يدعم أنواعًا مختلفة من المدخلات، بما في ذلك القلم والصوت واللمس والقدرة على استخدام العين؛ للتحكم بالتطبيقات، أو الكتابة، مما يؤجج التكهنات بأن النظام التشغيلي الجديد سيتم تطويره مع أخذ المنتجات المحمولة بعين الاعتبار، مثل هاتف Surface، والحواسيب المحمولة الخفيفة الوزن، أو المزدوجة الشاشة.

يُذكر أن التقارير الصادرة في شهر مارس أشارت إلى أن مايكروسوفت تطور نظامًا تشغيليًا جديدًا يشبه كروم أو إس Chrome OS من جوجل باسم Windows Lite، لكن من الصعب في المرحلة الحالية معرفة كون النظام التشغيلي العصري هو نظام Windows Lite.