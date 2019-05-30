سامسونج تبدأ بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد يوم واحد على تلقي الهاتف Galaxy M30 لتحديث Android 9 Pie، بدأت شركة سامسونج كذلك الآن بإصدار نفس التحديث للهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20 في بعض المناطق، بما في ذلك الهند.

تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy M10 يبلغ حجمه 1GB تقريبًا، في حين يبلغ حجم تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy M20 نحو 1.8GB. وبغض النظر عن كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار من الأندرويد، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك واجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الأمنية لشهر مايو. وفي حين حصل الهاتفين Galaxy M20 و Galaxy M30 على ميزة Scene optimizer، فهذه الميزة لم تشق طريقها إلى الهاتف Galaxy M10.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.