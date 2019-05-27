سعر Galaxy A70 من سامسونج مع مواصفاته

سعر Galaxy A70 يستمر في تحطيم المنافسة الموجودة في سوق الهواتف المتوسطة، حيث أصدرت الشركة هذا الهاتف في الفترة الماضية والذي يأتي بمميزات قوية تجعله يسيطر على هذه الساحة دون منازع مع جودة التصميم المعروفة من سامسونج.

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منذ أن قررت سامسونج أن تتدخل فئة الهواتف المتوسطة والدنيا ورأينا الكثير من الإبداع من الشركة في تصميمات الهواتف ووضع مميزات هواتف رائدة فيها مثل العدسة واسعة الزاوية ومستشعر البصمة الموجود بداخل الشاشة والآن نرى Galaxy A70 أعلى هاتف في عائلة Galaxy A و قائد هذه المسيرة.

مواصفات Galaxy A70 التقنية :

جسد الهاتف من البلاستيك الذي يظهر كأنه زجاج

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.7 بوصة من نوع Superamoled

معالج Snapdragon 675 ثماني النواة الجديدة

ذواكر عشوائية 6\8 جيجابايت

مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت

نظام تشغيل Android 9 وفوقه واجهة One UI

الكاميرا الرئيسية 32MP بفتحة عدسة 1.7 والثانوية 8 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2 وزاوية رؤية واسعة والثالثة مستشعر للبعد.

الكاميرا الأمامية بمستشعر بحجم 32 ميجابكسل وفتحة عدسة 2.0

البطارية بحجم 4500 مللي أمبير

يستخدم الهاتف منفذ USB C

مستشعر البصمة تحت الشاشة وسماعات موجهة للأسفل

منفذ سماعات 3.5 مم

مميزات Galaxy A70 :

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شاشة واسعة ذات ألوان أكثر من متميزة ورائعة

مكان ثلاثي لوضع شرائح الإتصال وبطاقات الذاكرة وهو الأمر الذي إفتقدناه كثيراً في الهواتف الرائدة

منفذ سماعات 3.5

أداء بطارية أكثر من ممتاز مع شحن سريع

أداء جيد ويعتمد عليه بشكل عام

أداء كاميرا متميز في ضوء النهار

كاميرا التصوير الأمامية مميزة للغاية

واجهة ONE UI المميزة

عيوب Galaxy A70 :

لا يوجد حماية قوية على الجهاز

أداء الكاميرا في الليل والأوضاع الليلة سيئ للغاية

لا يوجد تثبيت إلكتروني للفيديو

الحكم النهائي :

هاتف Galaxy A70 واحد من أفضل الهواتف الموجودة في سوق الهواتف المتوسطة حالياً، يقدم الهاتف تجربة عامة متناسبة ومتوازنة مع سعره، كما يمكنك ان تقول بأن هذا الهاتف موجه لفئة الأشخاص الذين يرغبون في هاتف يعتمدون عليه ولكن يأتي بمعظم التقنيات الجديدة المميزة بأداء شاشة متميز يجعلها واحدة من أكثر الأسباب التي تدفعك لشراء الهاتف .

سعر Galaxy A70 :

يأتي الهاتف بسعر 6300 جنيه تقريباً في السوق المصري للنسخة ذات الـ 6 جيجابايت من الرام و 128 جيجابايت من المساحة التخزينية.

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