تكنولوجيا: طورته هواوي ليحل محل أندرويد.. تعرف على نظام تشغيل الهواتف “هونجمنج”!

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في مارس الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي Huawei، ريتشارد يو، أن الشركة تطور نظام تشغيل خاص بها، استعدادا لأي مواجهة قادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حدث بالفعل بعد القرار الأمريكي بحظر نظام أندرويد وخدمات جوجل على هواوي.

وبحسب موقع “هواوي سنترال”، فقد كشف مصدر صيني عن صحة تطوير هواوي لنظام تشغيل للهواتف الذكية خاص بها، تحت اسم “هونجمنج” Hongmeng، والذي يقال أن هواوي بدأت في تطويره بنشاط منذ 2012.

وقال المصدر أن هواوي استخدمت نظام التشغيل “هونجمنج” في هواتفها الذكية بالفعل بصورة مخفية داخل نسختها من أندرويد دون أن يلاحظ أحد، ولا يزال مستبعدا أن يصبح “هونجمنج” هو الاسم النهائي لنظام تشغيل هواوي، إذ يرجح أنه الاسم الكودي له.

وكانت جوجل Google قد أعلنت عن حظر دعم نظام أندرويد على هواتف هواوي، وحظر خدمات جوجل المختلفة عليها، استجابة لقرار وزارة التجارة الأمريكية بإدراج هواوي على القائمة السوداء للشركات المحظور لها استخدام تقنيات ومنتجات أمريكية دون موافقة حكومة الولايات المتحدة.