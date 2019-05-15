تكنولوجيا: إطلاق هاتف “ون بلس” OnePlus 7 Pro.. كاميرا منبثقة ورامات 12 جيجابايت وأرخص كثيرا من أيفون إكس إس!

أطلقت “ون بلس” هاتفها الذكي الجديد “ون بلس 7 برو” OnePlus 7 Pro، والمزود بعدة مزايا منافسة للهواتف الذكية في نفس الفئة، كما كشفت “ون بلس” عن سماعات الأذن اللاسلكية “بوليتس وايرلس 2” Bullets Wireless 2، وذلك في مؤتمر عقدته اليوم في لندن.

وزودت “ون بلس” هاتفها الجديد بشاشة 6.67 بوصة بزجاج منحني الجوانب مع حواف رفيعة للغاية وبدون نتوء “نوتش”، مع كاميرا أمامية منبثقة تختفي داخل الجزء العلوي من الهاتف، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

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وأضفت “ون بلس” طبقة حماية زجاجية على الكاميرا الأمامية المنبثقة، والتي تبلغ دقتها 16 ميجابكسل، والتي تستغرق 0.53 ثانية تقريبا في الخروج أو الدخول، كما أضافت بطانة من السيليكون على الكاميرا المنبثقة لمنع دخول الأتربة والمياه، وقد حددت “ون بلس” العمر الافتراضي لآلية الكاميرا الأمامية المنبثقة بأكثر من 5 سنوات، بمعدل خروج ودخول الكاميرا 150 مرة في المتوسط يوميا.

والكاميرا الخلفية في هاتف “ون بلس 7 برو” ثلاثية العدسات، حيث دقة الكاميرا الأساسية 48 ميجابكسل، وعدسة عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 8 ميجابكسل.

ومعالج هاتف “ون بلس 7 برو” من نوع سنابدراجون 855، يتحمل ذاكرة وصول عشوائي (رامات) حتى 12 جيجابايت، مع مستشعر بصمة أسفل الشاشة بسرعة استجابة 0.21 ثانية.

وطورت “ون بلس” تقنية الشحن في هاتفها الذكي الجديد، باستخدام تقنيتها للشحن Warp Charge، ما يعني شحن بطارية الهاتف (4,000 مللي أمبير) من الصفر إلى 50% في 20 دقيقة فقط، كما زودت “ون بلس” هاتفها الجديد بسماعات ستريو، مع إعدادات خاصة لمحبي ألعاب الفيديو.

ومن المقرر أن تصدر “ون بلس” هاتفها “ون بلس 7 برو” في 3 ألوان، هي الأزرق ولون اللوز والرمادي العاكس، وسيبدأ شحن الهاتف في 21 مايو الجاري، وسيصدر الهاتف في إصدارين، الأول بسعة تخزين 128 جيجابايت ورامات 6 جيجابايت بسعر 649 جنيه استرليني (14,300 جنيها مصريا)، والثاني بسعة 256 جيجابايت ورامات 12 جيجابايت بسعر 799 جنيه استرليني (17,700 جنيها مصريا).