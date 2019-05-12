تقرير: iOS 13 لن يدعم iPhone 6 و SE و 5s

تتجه شركة إلى آبل إلى التقليل بشكل كبير من عدد النماذج القديمة المدعومة من هواتف آيفون، وإنهاء دعمها لعدة أجيال من الهاتف، مع وصول نظامها التشغيلي الأحدث iOS 13.

ويأتي ذلك بعد أن دعمت الشركة عبر نظامها التشغيلي iOS 12 كل جهاز يمكنه تشغيل نظام iOS 11، مما عزز الأداء في جميع النماذج القديمة وصولًا إلى iPhone 5s.

ويزعم تقرير جديد أن نظام التشغيل iOS 13 لن يدعم هواتف iPhone 5s، و iPhone SE، و iPhone 6، و 6 Plus.

وكانت آبل قد أصدرت iPhone 6، و 6 Plus، لأول مرة في عام 2014، وحققا نجاحًا كبيرًا للشركة، واحتلا الصدارة كجيل آيفون الأكثر مبيعًا.

ووسعت آبل التوافق مع الإصدارات السابقة من خلال نظام iOS 12، الذي كان يعمل على نماذج قديمة، مثل هاتف iPhone 5s الصادر في عام 2013، وحاسب iPad air الأصلي، مما سمح لأكبر عدد ممكن من أجهزة آبل من الحصول على كل الميزات الجديدة والتحسينات الأمنية.

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وقد تكون الخطوة الجديدة بمثابة رد الشركة على النقد الذي تلقته حول كيفية قيامها بتقييد الأداء على الأجهزة القديمة، ويبدو من المنطقي أن تختار آبل إنهاء دعم الأجهزة الأقدم في قائمتها المدعومة حاليًا، وطوي صفحة الأجهزة البالغ عمرها حوالي 5 سنوات تقريبًا.

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ووفقًا للرسم البياني الذي أعدته شركة Statista، الذي يعرض مبيعات آيفون السنوية منذ عام 2007 إلى عام 2017، فإن آبل لم تتمكن من بيع كمية أجهزة آيفون نفسها، التي كانت قادرة على بيعها في عام 2015، وذلك بعدما تراجعت عن مواقفها السابقة، وأصدرت في نهاية عام 2014 هواتف آيفون معاد تصميمها، مع شاشة أكبر.

وما يزال الملايين من الأشخاص يستخدمون iPhone 6، و 6 Plus، حتى يومنا هذا، ووفقًا للتقرير فإن أجهزة آيفون المتوافقة مع iOS 13 هي: إصدارات آيفون لعام 2019، و iPhone XS، و XS Max، و iPhone XR، و iPhone X، و iPhone 8، و 8 Plus، و iPhone 7، و 7 Plus، و iPhone 6s، و 6s Plus.

بينما أجهزة آيفون غير المتوافقة مع iOS 13 هي: iPhone 6، و 6 Plus، و iPhone SE، و iPhone 5s، بالإضافة إلى أجهزة حواسيب iPad mini 2، و iPad Air.

يذكر أنه من المقرر أن تكشف آبل عن نظامها التشغيلي الأحدث iOS 13 خلال الكلمة الرئيسية، ضمن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، المقرر عقده يوم الاثنين 3 يونيو.