هذه هي التطبيقات والألعاب الفائزة بجوائز Google Play Awards هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كجزء من مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019، قامت شركة جوجل اليوم بالكشف عن التطبيقات والألعاب الفائزة بالجوائز السنوية على متجر Google Play Store. هذا العام هناك ثلاث فئات جديدة، وهي التطبيق الأكثر إبتكارًا، والتطبيق الذي يوفر أفضل تجربة لغرفة المعيشة، وأجمل لعبة.

هذه الجوائز الثلاثة ذهبت لكل من Tick Tock: A Tale of Two و Neverthink: Handpicked و Shadowgun Legends على التوالي. يمكنك التحقق من القائمة الكاملة للتطبيقات والألعاب الفائزة أدناه أو التوجه إلى صفحة الجوائز، والتي توفر روابط للتطبيقات والألعاب الفائزة والوصيف في كل فئة.